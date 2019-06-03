В Москве отремонтируют три офиса "Мои документы"

В столице начался ремонт в трех зданиях центров предоставления госуслуг на востоке и юго-востоке столицы. Об этом сообщает департамент капремонта Москвы.

По данным департамента, ремонт стартовал в офисах "Мои документы" районов Выхино-Жулебино (Жулебинский бульвар, 25), Лефортово (проезд Завода Серп и Молот, д. 10) и Новогиреево (улица Алексея Дикого, д. 3). Здесь обновят внутреннюю планировку. Для посетителей с детьми оборудуют комнаты матери и ребенка и детские уголки с игрушками и детской мебелью, а залы ожидания станут просторнее. Также все центры будут оборудованы пандусами для маломобильных групп граждан. В рамках ремонта заменят внутренние инженерные системы, оконные блоки и двери. На входе появятся машинки для чистки обуви, а внутри помещений, как и ранее, установят автоматы для продажи кофе.

Как пояснили в департаменте, из трех офисов два продолжат работать на время ремонта. И лишь один офис района Новогиреево на улице Алексея Дикого будет полностью закрыт на время работ. Его посетители смогут обращаться за предоставлением услуг в аналогичные офисы по адресу 3-я Владимирская, д.9А и ул. Молостовых, д. 1Г или в любые другие, расположенные на территории города.

Центр госуслуг района Выхино-Жулебино (Жулебинский бульвар, дом 25) продолжит работать частично. Здесь можно будет получить услуги главного управления по вопросам миграции МВД России. По остальным вопросам жители района могут обращаться в дополнительный офис центра госуслуг района Выхино-Жулебино, расположенный по адресу: улица Ташкентская, дом 21.

Так же частично будет закрыто здание центра госуслуг районов Лефортово и Нижегородский (проезд Завода Серп и Молот, дом 10), специалисты центра продолжат вести прием в этом же здании.

Планируется, что ремонт завершат в декабре этого года.

Напомним, в офисах "Мои документы" можно получить 210 госуслуг, из которых только два процента - по месту регистрации (это услуги МВД: регистрация по месту пребывания и по месту жительства, постановка на миграционный учет).

Кстати, за минувшие три года в рамках государственной программы "Открытое Правительство" отремонтированы комплексно или выборочно 108 офисов "Мои документы".