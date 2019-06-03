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03.06.2019 18:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сказка о людях и зверях

Как дети и "Старшие братья - старшие сестры" научили Александру Белузу сказки писать
Текст: Владимир Емельяненко
В шатре № 8 книжного фестиваля "Красная площадь" день сказок. На встречу с автором книги "Как бобер йоге учил" - обозревателем "Российской газеты" Александрой Белузой пришли ее читатели и сподвижники - "Старшие братья - старшие сестры". Белуза, помимо того, что писатель, еще - сестра, волонтер и наставник общественной организации "Старшие братья - старшие сестры" (СБСС). Это ее "трудный" 14-летний воспитанник Максим побудил Белузу книгу написать. Он книг до встречи с ней не читал и поставил условие: "Сама книгу напишешь, я ее возьму. Прочитаю. Может быть". Александра Белуза написала книгу сказок "Как бобер йоге учил". И позвала на Красную площадь читать свои сказки друзей.

Сенатор Совета Федерации Ирина Гехт выбрала сказку "О притяжении". Или о том, как львенок арбузное поле любил. 

- Мне тоже понравилась эта сказка, - делится впечатлением психолог организации "Старшие братья - старшие сестры" Олеся Шишкина. - Она немного о наших наставниках. 

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Девушка сравнивает львенка с волонтером. В "Притяжении" львенок полюбил поле за его непонятную "душу арбуза" и необъятность. Волонтеров из СБСС тоже не все понимают: они проходят жесткий отбор, чтобы получить право на наставничество для детдомовца или "трудного" ребенка от 7 и до 23 лет. И дружат с ним как брат или сестра. Кто-то на велосипедах катается, кто-то в поход ходит, кто-то, как Белуза, книжки для младшего брата-воспитанника пишет. А все вместе волонтеры-наставники помогают в простых вещах - как привыкшему к социальной опеке взрослеющему человеку самому выбрать еду в магазине, купить билет на поезд или ориентироваться в метро. И все это, как с правом львенка посмотреть на арбузы, - за спасибо. 

- Да простят меня те, кто еще не читал "О притяжении", - тем временем сказку закончила читать Ирина Гехт, - но меня она притянула тем, что пространство добрых слов и чувств в ней - страничка-другая, а они затапливают как наводнение. 

Главный редактор телеканала "Моя планета" Николай Табашников для чтения выбрал рискованную сказку. "Сказка о добре и зле", или сказка о том, как о человеческой природе размышляют звери. Удивительно, но собак, кошек и иную домашнюю живность заботит то же в людях, что и людей в людях, - "когда они найдут на меня время?" "Что опять не так?" "Я скоро забуду, как выглядит хозяин". Нечеловеческая ранимость воспитанников "Старших братьев - старших сестер" - тоже часть детской жизни. Одних из них, кто-то берет в "младшие", а потом, случается, "забывает" или не находит времени. Кто-то и вовсе отказывается от дружбы, которую сам предложил. Мол, не сошлись характерами. А кто-то помогает детям осуществить мечту. Весной 2019 года из путешествия на машине по Европе - Нидерланды, Германия, Австрия - вернулись 18-летний выпускник детского дома города Москвы и его наставник. "Их имен я назвать не могу, - говорит координатор СБСС Юлия Анисимова, - но видела глаза 18-летнего парня, который первый раз в жизни сам оформил загранпаспорт. Это будет покруче, чем за границу съездить". 

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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- Я для чтения вслух, - вышел на сцену шатра № 8 депутат Государственной Думы Евгений Ревенко, - выбрал "Сказку о силе слова". Перед приездом к вам прочитал ее 14-летней дочери, она уже взрослая. Говорит: "Ничего так". На самом деле, она, я знаю, стесняется добрых слов. А добрые слова всем нужны. От себя добавлю: просто не каждый умеет их говорить как Александра Белуза. 

Когда Евгений Ревенко закончил читать "Сказку о силе слова" Александра Белуза призналась, что теперь у ее воспитанника Максима есть мечта - снять мультфильм "Как бобер йоге учил". Максим мечтает стать мультипликатором. 

Выходит, он прочитал книгу? 

Досье 

Общественная организация "Старшие братья - старшие сестры" (СБСС) создана в 2004 году. Она работает в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и городах Подмосковья. Свыше 1500 детей, подростков и молодых людей до 23 лет получили и получают помощь и заботу наставников СБСС.

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