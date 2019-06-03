Новости

В России выросло число острых отравлений алкоголем 21:50
Раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик умер в больнице 21:20
Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии 21:20
Вексельберг назвал санкции США "жизненным кризисом" 21:13
СК начал проверку по отказу разместить на турбазе детей с ВИЧ-статусом 20:45
Володин посетил сотрудника миссии ООН в больнице Белграда 20:36
Премьер Италии пригрозил уйти в отставку 20:26
Зеленский внес законопроект об ответственности за незаконное обогащение 20:25
Арестована мать-кукушка, бросившая двойняшек в хостеле 20:24
Упавшее во время бури дерево остановило трамваи в Краснодаре 20:21
"Почта России" сделала доступной оплату посылок в мобильном приложении 20:16
Церковь поддержала идею называть самолеты именами святых 20:11
В России запущен первый сервис подписки на автомобили 19:57
Росавиация дала рекомендации по бесперебойным авиаперевозкам летом 19:50
Белорусский стенд вызвал огромный интерес у посетителей фестиваля "Красная площадь" 19:30
Утвержден список базовых школ РАН 19:20
Национальный аэропорт Минск признан лучшим среди стран СНГ 19:12
Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ 19:12
Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ в мае 19:11
Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области 19:06
Футболист Газинский получил травму в игре сборной России с "Чертаново" 19:05
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей 18:44
Toyota назвала российские цены на новую Supra 18:43
Сборная России по футболу разгромила "Чертаново" в контрольном матче 18:41
В гараже у симферопольца нашли склад оружия и 1500 патронов 18:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
03.06.2019 21:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве прошла творческая встреча к 90-летию Юза Алешковского

Текст: Анна Афиногентова
На "Красной площади" творческой встречей отметили грядущее 90-летие Юза Алешковского.

Алешковский известен по большей части как автор так называемой "взрослой" прозы. Однако в его творчестве есть немало произведений, написанных для детей. Вот только знают их далеко не все: многие книги, написанные им, были изъяты из библиотек после того, как писатель покинул СССР в 1979 году. 

Наталья Богатырева, доцент кафедры русской литературы ХХ-ХХI вв. МПГУ и преподаватель детской литературы, стала тем человеком, который привез в издательство АСТ книгу Алешковского "Черно-бурая лиса", которая была издана в конце 60-х годов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
На "Красной площади" обсудили поддержку писателей, издателей и читателей

"Все знают повесть "Кыш и Двапортфеля", а вот "Черно-бурую лису" мало кто знает, - отметила Наталья. - Это книга о доверии. У Алешковского биография достаточно драматична. Он прошел воду, огонь и медные трубы и знает, что такое, когда человеку не верят. Это история о том, как мальчишка подружился с только что освобожденным парнем. Там много юмора, много доброты". 

Ольга Муравьева, директор Департамента детской литературы издательства АСТ, подчеркнула, что в  одном из интервью Алешковский признался в том, что издательства АСТ и "Малыш" стали "повивальной бабкой" в его творчестве. Кроме того, она добавила, что в августе "Малыш" планирует выпустить издание, приуроченное к юбилею писателя, в котором будут напечатаны все его детские рассказы и повести.  

Слово взяли и студентки педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, которые в обязательном порядке проходят прозаические и поэтические произведения Алешковского. Девушки отметили, что его рассказы и повести отличаются непосредственностью и легкостью изложения. 

"Через простые вещи он объясняет сложные проблемы, актуальные и для нашего времени. Например, проблемы воспитания, доброты, взаимоотношений между учителем и учеником", - сказала одна из девушек.  

"При почтении книг Алешковского ребенок найдет множество ответов на важные и сложные вопросы. Я думаю, что книги Юза могут стать настольными книгами для подрастающего поколения", - добавила вторая студентка. 

Фото: Александр Корольков/РГ
В Москве представили книгу сказок, написанную для мальчика из детдома

Наталья Богатырева также обратила внимание, что книги писателя как нельзя лучше подходят для развития речи, поэтому их можно использовать в школе. Кстати, сам автор, по ее словам, свои детские произведения не любит.

"Однако недавно он написал мне: "Начал перечитывать "Кыша". Ничего так я написал..."", - с улыбкой добавила Наталья, для которой вся жизнь и творчество вневременного Алешковского стали ответом на вопрос "Как жить?". 

В ходе презентации студентки показали гостям фестиваля инсценировки двух рассказов: "Ананас" и "Замерзшая рябинка". По тому, с каким наслаждением девушки читали отрывки, было видно, насколько сильно они полюбили этого автора. Кроме того, были представлены яркие рисунки и забавные отрывки из сочинений четвероклассников, в каждом из которых слышен восторг от чтения рассказов и повестей Алешковского. А что может быть показательней и важнее, чем отзывы детей? 

Кстати, в одном из электронных писем, которые, по словам Натальи Богатыревой, полны мудрыми и глубокими мыслями, писатель подарил ей афоризм, ставший ее жизненным девизом: "Желаю тебе доверия к случаю, даже если он кажется легкомысленным". 

Вполне возможно, что эти слова стали девизом и для самого Юза Алешковского.

Больше новостей с фестиваля "Красная площадь" смотрите на сайте ГодЛитературы.РФ.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Книжный фестиваль "Красная площадь"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о необходимости защиты Рунета
Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии
Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ
В Швеции суд не удовлетворил запрос о заочном аресте Ассанжа
На "Красной площади" обсудили поддержку писателей, издателей и читателей