В Москве прошла творческая встреча к 90-летию Юза Алешковского

Алешковский известен по большей части как автор так называемой "взрослой" прозы. Однако в его творчестве есть немало произведений, написанных для детей. Вот только знают их далеко не все: многие книги, написанные им, были изъяты из библиотек после того, как писатель покинул СССР в 1979 году.

Наталья Богатырева, доцент кафедры русской литературы ХХ-ХХI вв. МПГУ и преподаватель детской литературы, стала тем человеком, который привез в издательство АСТ книгу Алешковского "Черно-бурая лиса", которая была издана в конце 60-х годов.

"Все знают повесть "Кыш и Двапортфеля", а вот "Черно-бурую лису" мало кто знает, - отметила Наталья. - Это книга о доверии. У Алешковского биография достаточно драматична. Он прошел воду, огонь и медные трубы и знает, что такое, когда человеку не верят. Это история о том, как мальчишка подружился с только что освобожденным парнем. Там много юмора, много доброты".

Ольга Муравьева, директор Департамента детской литературы издательства АСТ, подчеркнула, что в одном из интервью Алешковский признался в том, что издательства АСТ и "Малыш" стали "повивальной бабкой" в его творчестве. Кроме того, она добавила, что в августе "Малыш" планирует выпустить издание, приуроченное к юбилею писателя, в котором будут напечатаны все его детские рассказы и повести.

Слово взяли и студентки педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, которые в обязательном порядке проходят прозаические и поэтические произведения Алешковского. Девушки отметили, что его рассказы и повести отличаются непосредственностью и легкостью изложения.

"Через простые вещи он объясняет сложные проблемы, актуальные и для нашего времени. Например, проблемы воспитания, доброты, взаимоотношений между учителем и учеником", - сказала одна из девушек.

"При почтении книг Алешковского ребенок найдет множество ответов на важные и сложные вопросы. Я думаю, что книги Юза могут стать настольными книгами для подрастающего поколения", - добавила вторая студентка.

Наталья Богатырева также обратила внимание, что книги писателя как нельзя лучше подходят для развития речи, поэтому их можно использовать в школе. Кстати, сам автор, по ее словам, свои детские произведения не любит.

"Однако недавно он написал мне: "Начал перечитывать "Кыша". Ничего так я написал..."", - с улыбкой добавила Наталья, для которой вся жизнь и творчество вневременного Алешковского стали ответом на вопрос "Как жить?".

В ходе презентации студентки показали гостям фестиваля инсценировки двух рассказов: "Ананас" и "Замерзшая рябинка". По тому, с каким наслаждением девушки читали отрывки, было видно, насколько сильно они полюбили этого автора. Кроме того, были представлены яркие рисунки и забавные отрывки из сочинений четвероклассников, в каждом из которых слышен восторг от чтения рассказов и повестей Алешковского. А что может быть показательней и важнее, чем отзывы детей?

Кстати, в одном из электронных писем, которые, по словам Натальи Богатыревой, полны мудрыми и глубокими мыслями, писатель подарил ей афоризм, ставший ее жизненным девизом: "Желаю тебе доверия к случаю, даже если он кажется легкомысленным".

Вполне возможно, что эти слова стали девизом и для самого Юза Алешковского.

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