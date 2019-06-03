В Москве установится тропическая жара

Если два прошлых года лето в Москве начиналось с заморозков, то лето-2019 стартовало с вполне комфортной погоды. Но уже скоро в столицу вернется практически тропическая жара.

В понедельник, правда, еще относительно комфортно. Как рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, температура будет колебаться в пределах 21-25 градусов. Со вторника начнется повышение температуры.

А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели. К выходным возможны рекорды и до +32 градусов. Связано это с установлением блокирующего антициклона, который не пропускает холодные воздушные массы.

"Это будет по-настоящему жаркая погода, без осадков. Волна тепла, как мы называем такие периоды. Это когда температура выше нормы на пять и более градусов. И продолжительность такого периода пять и более дней", - пояснил Вильфанд. И добавил, что для природы пока такая жара не опасна, так как в конце мая было много дождей, выпало 15-20 процентов от месячной нормы осадков. Поэтому почва насыщена влагой.