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03.06.2019 00:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье мужчину зарезали в массовой драке

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области 35-летний мужчина погиб от ножевого ранения во время массовой драки.

В Подмосковье женщину зарезали на пикнике

Как уточнили в пресс-службе регионального ГСУ СК, трагедия произошла в поселке Путилково близ Красногорска. По данным одного из популярных пабликов, мужчина заметил, как толпа избивает двоих парней, и решил вмешаться. Тогда нападавшие набросились на защитника и во время драки кто-то ударил его ножом в грудь. Нападавший тут же скрылся.

По этому факту возбуждено уголовное дело об убийстве, ведется розыск подозреваемого.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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