В Подмосковье мужчину зарезали в массовой драке

В Московской области 35-летний мужчина погиб от ножевого ранения во время массовой драки.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГСУ СК, трагедия произошла в поселке Путилково близ Красногорска. По данным одного из популярных пабликов, мужчина заметил, как толпа избивает двоих парней, и решил вмешаться. Тогда нападавшие набросились на защитника и во время драки кто-то ударил его ножом в грудь. Нападавший тут же скрылся.

По этому факту возбуждено уголовное дело об убийстве, ведется розыск подозреваемого.