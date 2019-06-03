В столице начался процесс над экс-главой правительства Дагестана

В Лефортовском районном суде Москвы прошли предварительные слушания по громкому уголовному делу о крупной растрате бюджетных денег бывшим главой правительства Дагестана Абдусамадом Гамидовым и его заместителем Раюдином Юсуфовым.

Суд продлил срок содержания под стражей фигурантам до 5 ноября и назначил начало слушаний по существу на 11 июня. Кроме того, по сообщению защиты подсудимых, удовлетворено ходатайство о вызове в суд свидетелей, бывших известных чиновников, в том числе экс-главы республики Рамазана Абдулатипова.

Подсудимые Гамидов и Юсуфов обвиняются в масштабных хищениях бюджетных средств. Следствие считает, что они виновны в крупной растрате. Как полагает следствие, обвиняемые совершали махинации с открытыми аукционами. В частности, такое произошло с тендером на реконструкцию здания спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. По данным следствия, был заключен фиктивный контракт с ООО "Гранд-Строй", составлены фальшивые акты о приемке работ. В течение 2013 и 2014 годов этой фирме из бюджета был перечислен 41 миллион рублей.

По делу также проходят бывший врио зампредседателя правительства Дагестана Шамиль Исаев и экс-министр образования и науки республики Шахабас Шахов. По версии следствия, в 2014 году с подачи Шахова правительство республики приобрело здание бывшего ресторана под детский сад. Стоимость бывшего ресторана с участком земли составляла с учетом реконструкции 12 миллионов рублей. Однако приобрели его за 31,8 миллиона рублей.