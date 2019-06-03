В Воронеже выставили образцы "советского романтизма" из Русского музея

Картины и графику молодых ленинградцев из объединения "Круг художников" привезли на Платоновский фестиваль. Ученики Малевича и Петрова-Водкина, современники Платонова - на рубеже 1920-1930-х годов они увлеченно искали новых героев и новый выразительный язык. Хотели создать "стиль эпохи". На их картинах - косари и трактористы, революционные матросы и физкультурники, натюрморты с керосинкой и противогазом.

Полсотни работ, отобранных для выставки в Воронеже, хранятся в фондах Русского музея. В основной экспозиции большинство из них не увидеть - нет места. Зато в ближайшие два месяца картины можно спокойно рассмотреть в музее имени И. Крамского.

В "Круг художников" - творческий союз, образованный в 1926 году выпускниками ВХУТЕИНа, - на разных этапах входило от 18 до 50 человек. Это было первое поколение авторов, воспитанных в Советской России.

- Они не были связаны узами со старой школой и вырабатывали свой почерк, свои способы отражения времени - в отличие от "агрессивных" авангардистов не уходя от пластического решения, - рассказывает куратор выставки, заведующая отделом рисунка и акварели Русского музея Наталья Козырева. - Если в послереволюционные годы Малевич, Филонов и Петров-Водкин тяготели к разрушению предметной формы, то молодые художники во второй половине 1920-х не порывали с реализмом. При этом ритм жизни уже не позволял обращаться к старым сюжетам. Они искали героев на полях и заводах. Именно тогда появились творческие командировки. Хотя сами художники были плоть от плоти того народа, который изображали. Например, Алексей Пахомов ездил в родную вологодскую деревню, и какая получилась прекрасная серия - портреты крестьян из Красивой Мечи…

У "круговцев" была четкая программа - пытаясь адекватно выразить свое время, они опирались на "принцип тесно сплоченного коллектива, осуществляющего как общее художественно-идеологическое воспитание своих членов, так и руководство их практической работой". Стремились с оптимизмом отражать главные события молодой страны. Как и в прозе Платонова, язык их работ порой "шершавый", с "неправильной" интонацией и синкопами.

В манере некоторых авторов - например, Израиля Лизака - заметно влияние кинематографа. В 1920-е ленинградцы с восторгом смотрели немецкие и американские фильмы, и острые ракурсы, необычные темы и сюжеты перекочевали в живопись. Яркий пример - "Утопленница" Израиля Лизака, динамичная уличная зарисовка. Напоминающие о Хароне лодочники и взволнованные горожане, помогающие им поднять на берег тело женщины, здесь словно вырублены из серого гранита.

- Удалось ли им создать "стиль эпохи"? Думаю, такого понятия вообще не может быть, мы же не скажем, что стиль 1930-х - это только сталинский ампир… - размышляет Козырева. - В "Круге художников" собрались просто очень талантливые живописцы и скульпторы. Графикой они занимались постольку-поскольку, но она оказалась более естественной и живой, там нет теоретически выверенных, концептуальных композиций. И мы видим на рисунке не "центр тяжести", как они писали об одной героине-жнице, а крестьянок, которые красиво нагибаются, подтягивают юбки. Они на поле живут, хоть и занимаются тяжелым трудом.

Сильное впечатление производят "Матросы (Октябрь)" Давида Загоскина - ощетиненная штыками толпа шагает вдоль зданий, чьи фасады странно лишены декора: петербургские особняки выглядят так, будто внутри все уничтожено пожаром. Или будто это и не особняки вовсе, а современные панельные дома.

…Объединение просуществовало недолго. Художников стали критиковать за формализм, и многие "эмигрировали" из живописи в графику. Кто-то сгинул в мясорубке 1937-1938 годов, кто-то погиб в блокаду. Некоторые авторы после войны стали работать в духе соцреализма.

Выставка приурочена к юбилею Андрея Платонова. Она не просто иллюстрирует его произведения, а показывает фон конца 1920-х годов - без этих авторов и их героев наш народ неполный, подчеркивает Наталья Козырева: "Круговцы" были романтики, как все, кто создавал новый мир. Платонов с ними не встречался, но если бы встретился, им было бы о чем поговорить".

Работы "Круга художников" можно увидеть в музее имени И. Крамского до 28 июля. В дни Платоновфеста - ежедневно с 10 до 19 часов, далее - по обычному графику музея. В фестивальную ночь - с 18 часов 15 июня до часу ночи 16 июня - вход свободный. Полная программа мероприятий - на сайте.