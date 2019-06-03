Четверо сахалинцев вывезли 15 тонн автопокрышек с обочин дороги

Активисты Ногликского района Сахалинской области вчетвером обследовали автодорогу Ноглики - Ныш. Директор местного автотранспортного предприятия выделил в помощь общественникам кран-балку. За несколько часов группе удалось собрать около 15 тонн автопокрышек - два полных кузова грузовика.

- Мы планировали обследовать всю дорогу, но наши ожидания не совпали с реальностью. По обочинам выброшено огромное количество покрышек, казалось, что они не закончатся. Некоторые здесь лежали настолько долго, что уже вросли в землю, и приходилось вытягивать их с помощью машины, - рассказала "РГ" участница группы Анна Павлова.

Старую резину вывезли не на свалку. В автотранспортной компании, выделившей экологам грузовик, есть оборудование для переработки автомобильных шин. Собранные покрышки превратят в резиновую крошку, которую можно будет использовать для создания искусственных газонов, беговых дорожек и спортивных площадок. Не исключено, что вторсырье пойдет на производство резиновой пыли. Ее применяют в качестве добавки при асфальтировании дорог. Резиновая пыль придает дорожному покрытию эластичность.

- Очистить от шин всю автодорогу пока не получилось, но мы сюда обязательно вернемся и доведем начатое дело до конца, - добавила Анна.