Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку

Вчера из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский отправлен первый прямой авиарейс, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Самолет Dash 8-Q400, на борту которого могут разместиться 60 пассажиров, долетел до столицы вулканов за три часа 20 минут.

- Сегодня я впервые лечу домой прямым рейсом. Конечно, разница огромная - это существенная экономия времени и денег. Я часто летаю на остров, раньше приходилось добираться с пересадкой, цены на билет очень кусались. Для меня открытие данного рейса большая радость, - поделилась впечатлениями жительница Петропавловка-Камчатского Любовь Останина.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев пояснил, что транспортное сообщение будет осуществляться по субсидированным тарифам. По ряду направлений стоимость снижена в два-три раза. Цена билетов из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский составит 5640 рублей.

В июне прямые рейсы также должны связать Южно-Сахалинск с Благовещенском и Комсомольском-на-Амуре.