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03.06.2019 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Приморцев осудили за шантаж владельцев "проблемных квартир"

Текст: Дина Непомнящая

Первомайский районный суд Владивостока вынес приговор семи местным жителям, обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в"  части 2 статьи  179 УК РФ (принуждение к совершению сделки, под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное организованной группой). Шестерых подсудимых признали виновными.

Согласно материалам дела, в октябре 2013 года жительница Владивостока создала организованную преступную группу, члены которой (один из них ранее был судим) проводили махинации с, так называемыми, "проблемными квартирами". Такими считаются жилые площади, владельцы которых конфликтуют в вопросе раздела совместного имущества. Чаще всего, это квартиры, которые делят супруги при разводе.

Фото: СК по Свердловской области
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Члены ОПГ заставляли одного из владельцев такой недвижимости заключать с ними сделки на выгодных для себя условиях. Несогласных "убеждали" с помощью шантажа, угроз, насилия, повреждения или уничтожения имущества. После того, как доля в квартире была получена, жертвами преступников становились совладельцы жилплощади. Им предлагалось приобрести долю по невыгодной цене. Для того, что граждане согласились, также применялось давление.

"К примеру, без ведома и согласия второго хозяина квартиры, они взламывали входную дверь и устанавливали на ней новые замки, демонтировали трубы, отключали электричество. При помощи специальной аппаратуры заваривали входные двери, оставляя записку с текстом: "Созреешь, позвони!", - объяснили в прокуратуре Приморского края.

До ноября 2014 года, пока преступная деятельность не была прекращена задержавшими участников группы сотрудниками полиции, мошенники участвовали в долевом шантаже" семи владивостокских квартир.

Двух из членов ОПГ осудили также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное по найму группой лиц по предварительному сговору (пункт "а" части 3 статьи 111 УК РФ). По заданию своего знакомого (уже осужденного по данному делу) они подкараулили женщину и плеснули ей в лицо серную кислоту. Пострадавшая получила химический ожог 32 процентов площади всего тела. Обожжены были и оба глаза. За "работу" злоумышленники получили 150 тысяч рублей.

Суд назначил всем фигурантам дела наказания в виде лишения свободы. За решеткой они проведут от четырех до 23 лет. Пятеро преступников отправятся в исправительную колонию общего режима. Лица, в действиях которых установлен опасный и особо-опасный рецидив преступлений, будут отбывать наказания в колониях строгого и особого режима соответственно.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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