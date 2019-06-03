В Бурятии из-под конвоя сбежал обвиняемый в изнасиловании

Полиция Бурятии разыскивает обвиняемого в изнасиловании мужчину, который в ночь на 3 июня сбежал из-под конвоя.

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, 24-летний задержанный совершил побег, когда его вели в изолятор временного содержания.

"В настоящее время личный состав территориального органа, а также близлежащих районов республики, Забайкальского края, Иркутской области ориентирован на розыск и задержание злоумышленника", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативники. Знающих местонахождение предполагаемого преступника просят сообщить об этом по телефону 102.