Новости

В России выросло число острых отравлений алкоголем 21:50
Раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик умер в больнице 21:20
Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии 21:20
Вексельберг назвал санкции США "жизненным кризисом" 21:13
СК начал проверку по отказу разместить на турбазе детей с ВИЧ-статусом 20:45
Володин посетил сотрудника миссии ООН в больнице Белграда 20:36
Премьер Италии пригрозил уйти в отставку 20:26
Зеленский внес законопроект об ответственности за незаконное обогащение 20:25
Арестована мать-кукушка, бросившая двойняшек в хостеле 20:24
Упавшее во время бури дерево остановило трамваи в Краснодаре 20:21
"Почта России" сделала доступной оплату посылок в мобильном приложении 20:16
Церковь поддержала идею называть самолеты именами святых 20:11
В России запущен первый сервис подписки на автомобили 19:57
Росавиация дала рекомендации по бесперебойным авиаперевозкам летом 19:50
Белорусский стенд вызвал огромный интерес у посетителей фестиваля "Красная площадь" 19:30
Утвержден список базовых школ РАН 19:20
Национальный аэропорт Минск признан лучшим среди стран СНГ 19:12
Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ 19:12
Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ в мае 19:11
Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области 19:06
Футболист Газинский получил травму в игре сборной России с "Чертаново" 19:05
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей 18:44
Toyota назвала российские цены на новую Supra 18:43
Сборная России по футболу разгромила "Чертаново" в контрольном матче 18:41
В гараже у симферопольца нашли склад оружия и 1500 патронов 18:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
03.06.2019 20:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Строем за луком

Для выполнения плана глава района обязал собирать дикоросы даже полицейских
Текст: Владимир Таюрский
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(7877)
Глава Амгинского улуса Якутии Николай Архипов обязал действующие на территории района предприятия и организации собирать дикоросы и сдавать их на переработку в местный сельскохозяйственный кооператив. Под действие распоряжения наряду с муниципальными учреждениями попали республиканские и даже федеральные.

Всего в документе перечислены 47 организаций, которым предписано в течение лета по мере созревания собирать дикий лук, красную и черную смородину, землянику, голубику, боярышник и бруснику. Норма выработки - по 10 тысяч рублей с каждого коллектива. Эта норма в равной степени распространяется на сельские администрации, школы, коммунальщиков, дорожников, энергетиков, пожарных и райотдел республиканского МВД. Для сбора даров природы руководители коллективов должны организовывать двухдневные субботники с сохранением заработной платы сотрудников по основному месту работы.

Главного дорожника Челябинска уволили после критики врио губернатора

Исполнитель распоряжения, руководитель районного бизнес-инкубатора Зинаида Александрова возложенными на нее обязанностями была слегка шокирована:

- Со мной все это даже не обсуждалось. Просто поставили в известность. Не могу представить, как я буду заставлять собирать в рабочее время землянику полицейских!

Впрочем, руководитель районного сельхозуправления Ион Кононов, на которого возложен контроль за исполнением, признал, что с сотрудниками МВД составители распоряжения погорячились.

В документе 47 организаций, которым предписано в течение лета по мере созревания собирать дикий лук, смородину, бруснику. Норма выработки - по 10 тысяч рублей с коллектива

- Мы, конечно, не вправе обязывать федеральные учреждения. Поэтому с полицейских и представителей других подобных структур ничего требовать не будем, - заверил он корреспондента "РГ".

Ион Кононов рассказал и о предыстории появления документа. "В прошлом году мы не смогли выполнить доведенный республиканским минсельхозом план по сбору дикоросов. А все из-за того, что население собирает ягоды и продает их самостоятельно. Поэтому провели совещание и решили мобилизовать трудовые коллективы, чтобы все делалось организованно", - пояснил он.

Минсельхоз Крыма спрогнозировал рекордный за 20 лет урожай зерновых

Составители распоряжения подсчитали, что в принудительном порядке удастся собрать 6,8 тонны дикоросов на 1,7 миллиона рублей. Подано это под видом популяризации местной продукции населению. Однако единственным выгодоприобретателем от подобных субботников станет кооператив, в пользу которого людям предписано кормить комаров. Ну и улусная администрация, не исключено, выйдет в число передовиков.

Прокурор улуса Петр Маякулов о существовании распоряжения узнал от корреспондента "РГ". Возможно, потому что прокуратура в перечень 47 организаций-сборщиков не попала и до нее не была доведена разнарядка.

- Неужели даже федеральные структуры перечислены? Мы отслеживаем подобные документы, но этот я еще не видел. Если верить вашим словам, распоряжение, конечно, странное. Мы обязательно проверим его на предмет законности, - пообещал он.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о необходимости защиты Рунета
Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии
Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ
В Швеции суд не удовлетворил запрос о заочном аресте Ассанжа
На "Красной площади" обсудили поддержку писателей, издателей и читателей