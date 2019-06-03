Глава Амгинского улуса Якутии Николай Архипов обязал действующие на территории района предприятия и организации собирать дикоросы и сдавать их на переработку в местный сельскохозяйственный кооператив. Под действие распоряжения наряду с муниципальными учреждениями попали республиканские и даже федеральные.

Всего в документе перечислены 47 организаций, которым предписано в течение лета по мере созревания собирать дикий лук, красную и черную смородину, землянику, голубику, боярышник и бруснику. Норма выработки - по 10 тысяч рублей с каждого коллектива. Эта норма в равной степени распространяется на сельские администрации, школы, коммунальщиков, дорожников, энергетиков, пожарных и райотдел республиканского МВД. Для сбора даров природы руководители коллективов должны организовывать двухдневные субботники с сохранением заработной платы сотрудников по основному месту работы.

Исполнитель распоряжения, руководитель районного бизнес-инкубатора Зинаида Александрова возложенными на нее обязанностями была слегка шокирована:

- Со мной все это даже не обсуждалось. Просто поставили в известность. Не могу представить, как я буду заставлять собирать в рабочее время землянику полицейских!

Впрочем, руководитель районного сельхозуправления Ион Кононов, на которого возложен контроль за исполнением, признал, что с сотрудниками МВД составители распоряжения погорячились.

В документе 47 организаций, которым предписано в течение лета по мере созревания собирать дикий лук, смородину, бруснику. Норма выработки - по 10 тысяч рублей с коллектива

- Мы, конечно, не вправе обязывать федеральные учреждения. Поэтому с полицейских и представителей других подобных структур ничего требовать не будем, - заверил он корреспондента "РГ".

Ион Кононов рассказал и о предыстории появления документа. "В прошлом году мы не смогли выполнить доведенный республиканским минсельхозом план по сбору дикоросов. А все из-за того, что население собирает ягоды и продает их самостоятельно. Поэтому провели совещание и решили мобилизовать трудовые коллективы, чтобы все делалось организованно", - пояснил он.

Составители распоряжения подсчитали, что в принудительном порядке удастся собрать 6,8 тонны дикоросов на 1,7 миллиона рублей. Подано это под видом популяризации местной продукции населению. Однако единственным выгодоприобретателем от подобных субботников станет кооператив, в пользу которого людям предписано кормить комаров. Ну и улусная администрация, не исключено, выйдет в число передовиков.

Прокурор улуса Петр Маякулов о существовании распоряжения узнал от корреспондента "РГ". Возможно, потому что прокуратура в перечень 47 организаций-сборщиков не попала и до нее не была доведена разнарядка.

- Неужели даже федеральные структуры перечислены? Мы отслеживаем подобные документы, но этот я еще не видел. Если верить вашим словам, распоряжение, конечно, странное. Мы обязательно проверим его на предмет законности, - пообещал он.