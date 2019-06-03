В Приамурье СК возбудил дело после смерти мальчика в летнем лагере

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели ребенка 2005 года рождения в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК, сейчас ведется расследование и устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее "РГ" писала, что трагедия произошла во время утренней зарядки. Врачам не удалось спасти мальчика.

В администрации города Благовещенска рассказали, что школьник был воспитанником отделения легкой атлетики, а смену, на которой он отдыхал, организовала спортивная школа.