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03.06.2019 04:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вандалы на Русском острове осквернили памятную табличку

Текст: Ольга Журман

На острове Русском найдена выброшенная морем на берег табличка, посвященная памяти экипажа бомбардировщика Ту-16. Она была установлена 30 января 2018 года в 60-ю годовщину гибели самолета, сообщается на странице группы "АвиаПоиск ДВФО" в соцсети ВКонтакте.

Фото: Сергей Катков/Поисковое движение России
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Представители общественной организации полагают, что сама она открепиться не могла, кто-то постарался срезать заклепки и выкорчевывать забитую стойку. Словом, факт подозрительный, тем более, что все ранее установленные "АвиаПоиском" таблички никто не трогает.

А против установки этой была некая организация, которая, по мнению участников, планировала получить немалое финансирование на оформление подводного захоронения и уверяла, что самолет и его экипаж считаются пропавшими. Но члены "АвиаПоиска" нашли данные в Центральном военно-морском архиве о том, что экипаж самолета захоронен.

Активисты намерены установить табличку на место.

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