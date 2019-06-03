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03.06.2019 18:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Текст: Антон Дерябин, Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями. Об этом "РГ" рассказала директор благотворительного фонда "СТЭП" Ольга Кузьмичева, который организовывал мероприятие.

По ее словам, заезд планировался 7 июня, был внесен задаток, но потом ей внезапно позвонили с турбазы и попросили забрать деньги. Из объяснений работников досугового комплекса следовало, что причина именно в ВИЧ-статусе детей. Уговоры и заверения в том, что просто так болезнь от человека к человеку не передается, не подействовали.

Фото: iStock
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- Я буду продолжать работать, убедилась, что сделать для повышения толерантности в обществе надо еще много. Моя задача состоит в том, чтобы как можно больше людей услышали о таком бесчеловечном подходе, поэтому я обратилась в СМИ. К сожалению, официального отказа от "Новинок" у меня нет, они сейчас могут говорить что угодно. "Можете ли завтра подъехать и забрать аванс?"- вот такой был звонок, - пояснила "РГ" Ольга Кузьмичева.

Мероприятие для детей и их родителей все равно состоится, но где и когда именно, пока не известно. Кузьмичева также отметила, что с подобным отношением сталкивалась только в 2001 году, и то "по отношению к себе". В практике же организации такой откровенный отказ случился впервые.

В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области "РГ" заявили, что разбираются в данной ситуации. На 5 июня запланировано совещание с участием Ольги Кузьмичевой, представителями спортивной деревни "Новинки" и уполномоченного по правам ребенка в регионе. Кроме того, Роспотребнадзор планирует провести семинар для турбазы и рассказать о способах передачи ВИЧ-инфекции.

- О каких-либо санкциях говорить пока рано, надо детально изучить ситуацию, документы, - пояснили "РГ" в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры по Нижегородской области "РГ" сообщили, что надзорный орган также проведет проверку по данной ситуации.

Получить комментарий представителей спортивной деревни "Новинки" пока не удалось. Сперва бравшая телефон девушка отвечала, что "все на совещании", а вскоре к трубке перестали подходить вовсе.

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