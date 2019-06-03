Пополнился список послов I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА

Еще четыре человека пополнили список послов I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА, который пройдет в Ульяновской области с 13 по 17 сентября. Ранее послами фестиваля стали известные спортсмены и политики.

Среди них: боец MMA, победительница кубка мира по тайскому боксу Юлия Березикова, девятикратная чемпионка мира по сумо Олеся Коваленко, чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном турнире по фехтованию Екатерина Дьяченко, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, первый вице-президент Федерации тайского бокса РФ, чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд и другие.

На минувшей неделе почетный список пополнили еще четыре известные персоны.

Директор Государственного музея спорта, член Общественной палаты РФ Елена Истягина-Елисеева призналась, что быть послом столь яркого события - большая честь для нее.

- Придется постараться, чтобы популяризировать единоборства и внести свою лепту в это хорошее и доброе дело. Я - большая поклонница классической борьбы, люблю тайский бокс - к нему меня приобщил коллега по Общественной палате РФ, чемпион мира по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд, который также является послом фестиваля ТАФИСА, - рассказала Елена Истягина-Елисеева.

Еще одним послом стал чемпион CCCP, Европы и мира по боксу Юрий Арбачаков. Он пообещал, что постарается привлечь к участию в фестивале своих друзей и коллег из разных городов России, а на самом фестивале проведет мастер-классы.

- Я рад, что могу представлять такое масштабное мероприятие. Работа посла важна: это пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей и молодежи в секции, где занимаются единоборствами. Это важно, потому что спорт меняет все: дух и тело, помогает в образовании и карьере, - уверен Юрий Арбачаков.

Также список послов пополнил серебряный призер Игр доброй воли и чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы по боксу Евгений Судаков.

- По развитию единоборств наш регион находится на одном из первых мест в стране. Наша глобальная задача - завести к нам те виды спорта, которые у нас пока не представлены. Для этого проведем ряд спортивных мероприятий, пригласим как можно больше великих спортсменов прошлого и настоящего, - рассказал Евгений Судаков.

Сертификат посла фестиваля получил также генеральный директор АО "Синема Парк" Алексей Васясин. В ходе его визита в Ульяновск было подписано соглашение о сотрудничестве сети кинотеатров с организатором I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА - ульяновским АНО "Улконгресс". Соглашение предполагает информационную поддержку фестиваля со стороны "Синема Парка". В частности, посетители кинотеатров будут видеть перед сеансами презентационные видеоролики фестиваля. А во время самого спортивного события запланированы кинопоказы с участием известных актеров, которые сами занимаются единоборствами.

- Я рад что в этом мероприятии соединились два моих любимых хобби: борьба и кино. Надеемся, что эта кооперация принесет успех как Ульяновской области, так и кинотеатрам по всей стране. Спорт был и остается основополагающим в моей жизни, ее стержнем. Это элемент воспитания, становления, превращения мальчика в мужчину, - считает Алексей Васясин.

По словам председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина, программа послов фестиваля реализуется для того, чтобы показать, что спорт, во-первых, доступен для всех, а во-вторых, помогает реализации человека во всех сферах - будь то политика, искусство, или бизнес.

- Основная задача фестиваля - популяризация любви к спорту, саморазвитию и самосовершенствованию. Мы хотим, чтобы эта миссия была по максимуму донесена до жителей нашей страны. Поэтому мы активно вовлекаем в программу послов. Все они добились серьезных успехов в своем деле, - пояснил Александр Смекалин.

I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в Ульяновской области с 13 по 17 сентября 2019 года. Ожидается, что в регион приедут более тысячи спортсменов из 50 стран мира. Они представят национальные виды единоборств. В фестивале будут задействованы основные спортивные площадки Ульяновской области. Свое участие в мероприятии подтвердили все региональные федерации единоборств.

В число видов спорта, которые будут представлены на фестивале, вошли не только такие популярные единоборства, как самбо, карате, тхэквондо или тайский бокс, но и экзотические. Например, индийское искусство палочного боя силамбам, бразильская капоэйра, инклюзивные боевые искусства иккайдо и другие боевые искусства.

Организаторами Фестиваля выступают правительство Ульяновской области, Международная организация "Спорт для всех" ТАФИСА, Российский Союз боевых искусств и АНО "Улконгресс". Подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте события ultafisa.com.