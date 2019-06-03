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03.06.2019 20:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Печкин вместо "скорой"

Сотрудников почты обучат навыкам оказания доврачебной помощи
Текст: Валентина Зотикова
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(7877)
В Оренбургской области на помощь медикам бросят почтальонов: их научат оказывать доврачебную помощь и определять признаки инсульта и инфаркта. Кроме того, они будут уведомлять население о сроках прохождения медицинских осмотров и диспансеризации.

Такой договор подписали местный минздрав и областной филиал "Почты России". Согласно документу, в рамках совместного проекта почтовые работники будут информировать людей о прохождении профилактических медосмотров, диспансеризации, обеспечивать их буклетами и памятками о мерах профилактики различных заболеваний. А самое главное - почтальоны пройдут курс обучения по выявлению признаков угрожающих жизни заболеваний (инсульта, инфаркта, острой сердечной недостаточности) и получат инструктаж по правилам оказания доврачебной помощи. "Вовлечение сотрудников других заинтересованных ведомств в дело охраны здоровья является мировой практикой", - заявила и.о. министра здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова.

"Почта России" расширит географию электронных заказных писем

Пилотный проект будет запущен в зоне обслуживания Бузулукского почтамта: это город Бузулук, а также Первомайский, Курманаевский и Грачевский районы. Специалисты Центра медицины катастроф уже провели здесь дополнительную подготовку медиков, которые сейчас приступили к обучению сотрудников почты. Выбор в пользу почтальонов был сделан потому, что для пенсионеров и инвалидов - жителей малых сел и деревень - именно работник почты служит важным, а подчас и единственным каналом коммуникации с внешним миром. "Наши сотрудники смогут дополнительно обновить знания основ первой помощи и не растеряться в момент, когда простые правила могут спасти чью-то жизнь", - говорит руководитель оренбургской почты Роман Цуканов.

Почтальонов научат оказывать первую помощь и определять признаки инсульта и инфаркта

В регионе надеются, что это в какой-то мере поможет решить проблему доступности медпомощи, особенно в глубинке. Ведь в 70 населенных пунктах области фельдшерско-акушерские пункты стоят закрытыми, потому что в них некому работать.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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