В Чувашии полиция начал проверку после езды Якубовича по тротуару

Приезд известного телеведущего Леонида Якубовича в Чебоксары запомнился горожанам не только его участием в благотворительной акции, приуроченной к празднованию Дня защиты детей. В социальных сетях появились фотографии с ведущим "Поля чудес" за рулем черного Lexus, который едет по тротуару.

Якубович приехал на внедорожнике на Красную площадь, где начинались официальные мероприятия в рамках акции. Проезжая часть была перегорожена для движения транспорта, поперек дороги стоял автобус. Шоумен решил его объехать, после чего оставил машину и отправился на сцену.

При этом внимательные горожане рассмотрели, что ведущий ехал за рулем не пристегнутым, а у автомобиля не были включены фары. Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по Чувашии, полиция проводит проверку по этому факту, водитель будет привлечен к ответственности.