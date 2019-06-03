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03.06.2019 09:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чувашии полиция начал проверку после езды Якубовича по тротуару

Текст: Петров Евгений
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Приезд известного телеведущего Леонида Якубовича в Чебоксары запомнился горожанам не только его участием в благотворительной акции, приуроченной к празднованию Дня защиты детей. В социальных сетях появились фотографии с ведущим "Поля чудес" за рулем черного Lexus, который едет по тротуару.

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Якубович приехал на внедорожнике на Красную площадь, где начинались официальные мероприятия в рамках акции. Проезжая часть была перегорожена для движения транспорта, поперек дороги стоял автобус. Шоумен решил его объехать, после чего оставил машину и отправился на сцену.

При этом внимательные горожане рассмотрели, что ведущий ехал за рулем не пристегнутым, а у автомобиля не были включены фары. Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по Чувашии, полиция проводит проверку по этому факту, водитель будет привлечен к ответственности.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары
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