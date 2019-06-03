В нижегородской полиции работает единственная в России служебная корги

В Нижнем Новгороде живет единственная в стране служебная собака породы корги по кличке Рыжий. Она служит в транспортной полиции и помогает искать наркотики, сообщает ГТРК "Нижний Новгород".

Рыжий работает уже шесть лет и в считанные минуты может найти в вагоне поезда наркотическое вещество.

- Хотите научить грибы искать, найдет грибы, деньги научите - деньги будет искать. Мы ищем наркотики, - рассказала младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы управления на транспорте МВД России по ПФО Ольга Чумарова.

Также корги умеет делать выборку вещей и ходить по следу. Изначально Рыжего обучали по несколько раз в день: знакомили с различными запахами и обучали сигнальным командам.

- Когда я в охране вневедомственной работала, получилось так, что собак по наркотикам не хватало, а я себе взяла щенка, и начальник мне предложил на спор - давай сделаем. Сделали, сдали зачет. Собака ищет достаточно хорошо, у него с чутьем все в порядке. Он очень любит искать, потому что это такая интересная игра в прятки, - пояснила Чумарова.

Сама по себе собака очень дружелюбная и хорошо ладит со своим напарником - бельгийской овчаркой Зигер, даже на работу они выходят вместе. Тем временем в Великобритании корги используют, как собаку для пастухов.

Кстати, за первый квартал 2019 года служебные собаки помогли транспортной полиции ПФО раскрыть 56 преступлений, из них 50 - в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято около 20 килограммов наркотических веществ.