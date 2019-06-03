Новости

Названы смартфоны, которые ломаются чаще всего 14:25
Тела двух полицейских найдены в Ноябрьске 14:20
В Кремле опровергли новость о возможной сделке по Сирии 14:13
Марат Хуснуллин: На запущенном участке Некрасовской линии метро построят 4 ТПУ 14:12
Путин и Алиев обсудили график контактов 14:09
На Ставрополье неизвестная химическая жидкость вылилась на дорогу 14:09
Володин передал президенту Сербии слова приветствия от Путина 14:08
В Крыму нашли тайник с 28 тысячами доз вакцины от бешенства 14:08
Стало известно, из каких стран россияне приезжают пополневшими 13:59
Песков рассказал об отношениях Москвы и Пекина на фоне санкций США 13:57
Море огня: эффектное видео артиллерийского удара появилось в Сети 13:54
К концу года в Москве будет работать около 20 круглогодичных ярмарок 13:52
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в пригороде Мадрида 13:45
Врач рассказал, кому следует забыть про загар 13:44
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ 13:43
Авиапассажиры рассказали, какая еда на борту им не нравится 13:34
АвтоВАЗ назвал дату старта продаж и цены на вседорожную Lada Granta 13:26
Юрий Лоза одобрил удаление гей-сцен из фильма об Элтоне Джоне 13:22
Более 100 тысяч чеков выдано за год работы tax free в России 13:21
Личный фотограф Огюста Родена приглашает на свой вернисаж в Минск 13:20
В Москве отремонтируют три офиса "Мои документы" 13:15
ФНС начинает принимать спецдекларации в рамках амнистии капитала 13:11
В нижегородской полиции работает единственная в России служебная корги 13:03
В Саратовской области нашли подростков, залезших на поклонный крест 12:58
В Турции обнаружены следы доисторической смертельной инфекции 12:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
03.06.2019 13:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В нижегородской полиции работает единственная в России служебная корги

Текст: Яна Шамаева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Нижнем Новгороде живет единственная в стране служебная собака породы корги по кличке Рыжий. Она служит в транспортной полиции и помогает искать наркотики, сообщает ГТРК "Нижний Новгород".

Фото: iStock
Cобака-поводырь впервые провела экскурсию по Эрмитажу

Рыжий работает уже шесть лет и в считанные минуты может найти в вагоне поезда наркотическое вещество.

- Хотите научить грибы искать, найдет грибы, деньги научите - деньги будет искать. Мы ищем наркотики, - рассказала младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы управления на транспорте МВД России по ПФО Ольга Чумарова.

Также корги умеет делать выборку вещей и ходить по следу. Изначально Рыжего обучали по несколько раз в день: знакомили с различными запахами и обучали сигнальным командам.

- Когда я в охране вневедомственной работала, получилось так, что собак по наркотикам не хватало, а я себе взяла щенка, и начальник мне предложил на спор - давай сделаем. Сделали, сдали зачет. Собака ищет достаточно хорошо, у него с чутьем все в порядке. Он очень любит искать, потому что это такая интересная игра в прятки, - пояснила Чумарова.

Сама по себе собака очень дружелюбная и хорошо ладит со своим напарником - бельгийской овчаркой Зигер, даже на работу они выходят вместе. Тем временем в Великобритании корги используют, как собаку для пастухов.

Кстати, за первый квартал 2019 года служебные собаки помогли транспортной полиции ПФО раскрыть 56 преступлений, из них 50 - в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято около 20 килограммов наркотических веществ.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Косачев: Для снижения зарубежного влияния в Сирии нужно побороть терроризм
Huawei купила российскую технологию распознавания лиц
Умер актер Геннадий Матвеев