В Нижнем Новгороде умер мальчик, получивший ожоги 90% тела

В ожоговом центре Нижнего Новгорода скончался 10-летний мальчик, получивший ожоги 90% тела после удара током на крыше вагона-цистерны в Вязниках Владимирской области. Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь Приволжского медицинского университета Алексей Никонов.

- С 5 мая, почти месяц, он находился в отделении реанимации и реаниматологи сделали очень много, даже больше, чем от них зависело, и сам ребенок боролся, но, к сожалению, скончался - полиорганная недостаточность. 60% ожогов из тех 90% - были глубокие ожоги, - сказал Никонов.

Трагедия с мальчиком произошла 2 мая на 316 километре Горьковской железной дороги. Ребенок перелезал цистерну грузового поезда и получил удар током. С ожогами его доставили в больницу. Сейчас следователи проводят проверку.

- По результатам будет принято процессуальное решение, - пояснили "РГ" в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.