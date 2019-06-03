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03.06.2019 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде умер мальчик, получивший ожоги 90% тела

Текст: Яна Шамаева

В ожоговом центре Нижнего Новгорода скончался 10-летний мальчик, получивший ожоги 90% тела после удара током на крыше вагона-цистерны в Вязниках Владимирской области. Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь Приволжского медицинского университета Алексей Никонов.

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- С 5 мая, почти месяц, он находился в отделении реанимации и реаниматологи сделали очень много, даже больше, чем от них зависело, и сам ребенок боролся, но, к сожалению, скончался - полиорганная недостаточность. 60% ожогов из тех 90% - были глубокие ожоги, - сказал Никонов.

Трагедия с мальчиком произошла 2 мая на 316 километре Горьковской железной дороги. Ребенок перелезал цистерну грузового поезда и получил удар током. С ожогами его доставили в больницу. Сейчас следователи проводят проверку.

- По результатам будет принято процессуальное решение, - пояснили "РГ" в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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