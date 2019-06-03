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03.06.2019 09:14
Проект: В регионах

В Пермском крае вручены первые подарки новорожденным

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
В День защиты детей в Пермском крае стартовала федеральная акция "Подарок новорожденному".
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

 В отделе ЗАГС администрации Пермского муниципального района первые подарки вручил губернатор Пермского края Максим Решетников. Всего сегодня подарки будут вручены 370 семьям Пермского края, в которых с начала года родились малыши. Глава региона поздравил собравшихся с Днем защиты детей и поздравил семьи с самым важным и трогательным событием в жизни - рождением малышей.

- Как отец троих детей, я понимаю, что дети - это лучшее, что мы можем сделать в жизни. Краевые власти, в свою очередь, стараются поддерживать рождаемость. Этот вопрос включает в себя много направлений: чтобы нам всем хорошо жилось, нужно разное: чтобы были детские сады и школы, потом - чтобы жилье было. Мы стараемся сделать так, чтобы жизнь в Пермском крае стала лучше. Одним из шагов в этом направлении стало участие в акции "Подарок новорожденному", - отметил Максим Решетников. - Мы собрали эти подарки, чтобы помочь в первую очередь морально поддержать, чтобы вы знали, что каждый новый человек важен нашему обществу.

Максим Решетников вручил подарки семье Шатровых, - у них в январе родилась дочь Вероника, семье Токмаковых, - у них в марте родился сын Фёдор, теперь в семье трое детей. Подарки получили семья Кольцовых, у которых в апреле родилась дочь Полина, семья Пищальниковых и их дочь Екатерина, а также семья Кондратьевых, в которой теперь четверо детей, - в мае у них родились две дочери Ульяна и Лилия.

После торжественной части родители смогли задать губернатору интересующие их вопросы. Губернатор отметил, что сегодня в Пермском районе открыли новый современный детский сад, завершается строительство новой школы. До 2021 года в общей сложности в муниципальном районе возведут две школы и пять садиков. Таким образом, краевые власти комплексно решают вопрос с нехваткой мест в образовательных учреждениях региона.

С начала 2019 года в Пермском крае появилось порядка 10 тысяч малышей. Родители каждого из них смогут получить подарки в отделениях ЗАГС по месту жительства. Напомним, официальный старт выдачи подарков новорожденным начнется в первый рабочий день месяца - 3 июня. Всего в Пермском крае подарки смогут получить 27 тысяч малышей.

Получить его можно будет в органах ЗАГС по месту жительства одновременно при получении свидетельства о рождении. Для родителей, чьи дети родились с 1 января 2019 года, достаточно подойти с паспортом, свидетельством о рождении ребенка и документом, содержащим сведения о месте жительства одного из родителей на территории Пермского края.

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