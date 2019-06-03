В Татарстане занялись оздоровлением Волги

В Татарстане на программу по оздоровлению Волги до 2025 года планируют потратить 19,8 миллиарда рублей. Из них из федерального бюджета выделят 10,2 миллиарда, из республиканского - 7,8. Остальное, по видимости, ляжет на плечи частных инвесторов. Какие меры будут приняты за эти деньги для облегчения Волги?

"Конечно, это не первая масштабная программа, которая действует в России в отношении оздоровления великой реки, - говорит замдиректора Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов. - Программа "Возрождение Волги", действовавшая в 1996-2010 годах, свою функцию по улучшению экологического состояния Волжского бассейна несомненно выполнила, но, к сожалению, не в должной мере была обеспечена финансово".

Надо понимать, что и реализуемый сейчас федеральный проект "Оздоровление Волги" не сможет по мановению волшебной палочки решить абсолютно все экологические и взаимосвязанные с ними проблемы. Дмитрий Иванов считает главным то, что в ней есть необходимый перечень приоритетных задач, успешное решение которых в корне изменит сложившуюся ситуацию. "Если будет решен вопрос со строительством новых и модернизацией существующих очистных сооружений коммунальных и промышленных предприятий и ливневых стоков с использованием НДТ, то негативные последствия, связанные сегодня с качеством волжской воды, будут устранены, - заверяет Иванов. - Средства на эти мероприятия в программе заложены".

По данным министерства экологии РТ, именно направлению "Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу" точно определено финансирование до 2021 года. Строительство и реконструкция очистных, расположенных в Волжском бассейне, обойдется в сумму 5,26 миллиарда рублей, из них федеральный бюджет выделит 4,26 миллиарда, остальное - Татарстан.

По словам начальника Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Айрата Галлямова, на эти деньги планируют построить биологические очистные сооружения в селе Красный Бор, очистные в Заинске и Алексеевском. А еще произвести реконструкцию районных очистных ОЭЗ ППТ "Алабуга" и построить очистные сооружения в Казани и Тетюшах.

Большинство очистных сооружений строилось многие десятилетия назад. За это время и объемы стоков возросли, и появились новые виды загрязняющих веществ, не все из которых улавливаются. Последнее касается и такого элемента, как фосфор. Именно его накопление в воде является главной причиной процесса эвтрофирования и цветения водохранилищ летом. Сегодня устаревшие очистные не способны удалить из сточных вод фосфаты, поэтому требуют скорейшей модернизации.

Строительство и реконструкция очистных сооружений, расположенных в Волжском бассейне, обойдется в 5,26 миллиарда рублей

К промышленным и коммунальным источникам сбросов добавляется сток биогенных и загрязняющих веществ с водосборной территории, который регулировать сложнее. Сейчас диффузного загрязнения водных объектов в Волге по отдельным регионам колеблется от 30 до 50 процентов от общей антропогенной нагрузки. Для снижения диффузного стока в Татарстане используют водоохранные защитные лесные полосы. Такой опыт предлагается тиражировать на все субъекты РФ, расположенные вдоль берегов реки.

По словам Иванова, параллельно с этим разрабатываются программы экомониторинга, позволяющие практически в режиме онлайн отслеживать состав сбрасываемых в Волгу и ее притоки сточных вод, а также качество самой воды. Это позволит принимать оперативные решения по регулированию водопользования на локальном и региональном уровнях. Наконец, еще одно направление, по которому в ближайшие годы будет реализовываться федеральная программа в Татарстане, - подъем и утилизация затонувших судов и дебаркадеров в акваториях Волги и Камы.

В 2015 году минэкологии Татарстана инициировало проведение инвентаризации затонувших объектов в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах. Оказалось,что их около ста. По программе "Оздоровление Волги" планируется поднять "утопленников", которые мешают судоходству и рекреации. Их 21.

"Программа своевременная и очень нужная, но при ее прочтении у меня возникли замечания, - говорит Нафиса Мингазова, легенда природоохранного движения, завкафедрой природообустройства и водопользования Казанского федерального университета. - Для оздоровления реки нужен ряд специальных мероприятий. Они в меньшей степени нашли отражение. К примеру, создание особо охраняемых территорий, причем крупных больших массивов, поскольку в таком случае будет сохраняться и природная система. В этом случае мы сохраним пойму, ручейки и озера. Все то, что играет величайшую роль в жизни Волги для устойчивого развития и сохранения экологического равновесия. Я не увидела биотехнических мероприятий, которые могли бы помочь реке".

По словам Мингазовой, оздоровление Волги нужно рассматривать в более широком аспекте, чем запланированные мероприятия. По ее мнению, в Татарстане необходимо создать экспертный совет из профессиональных специалистов, который мог бы корректировать программу.