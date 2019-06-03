Вузы и предприятия объединились в большой научно-образовательный проект

Разработка и производство востребованных изделий, превосходящих импортные аналоги по соотношению "цена-качество". Непрерывная подготовка специалистов через корпоративные школьные классы, вузовские кафедры и заводские цеха. Импортозамещение, а затем и экспорт продукции… Это далеко не полный перечень задач, который ставит перед собой Научно-образовательный центр (НОЦ), недавно созданный в Самарской области. Он станет единым оператором взаимодействия вузов и индустриальных партнеров, что позволит оптимизировать создание новых материалов, продуктов и технологий, востребованных индустриальными партнерами, представляющими реальный сектор экономики.

На полную мощь центр, который будет специализироваться на автомобилестроении, авиации, космосе и медицине, заработает с 1 июля. Его финансирование в 2019 году полностью возьмет на себя региональный бюджет.

Центр позволит вузам не только продвигать разработки своих ученых, но и вовлекать в исследовательский процесс студентов

Напомним, что по Нацпроекту "Наука" к 2024 году в стране будет создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня. И у самарского НОЦ есть все шансы попасть в проект: региональные вузы уже сегодня готовы представить на суд конкурсной комиссии не только перспективные разработки, но и реально выпускаемые и востребованные изделия, созданные в содружестве с предприятиями.

Убедиться в этом смогли участники недавно прошедшей в Москве инновационной конференции "Перспективы сотрудничества ГК "Ростех" и научно-образовательного центра Самарской области". Именно эта госкорпорация стала стратегическим партнером самарского центра.

На форуме одновременно работали четыре секции: "Медицинские технологии", "Материалы и технологии", "Двигателестроение", "Образование". В них были представлены разработки и образцы продукции в авиационно-космической, газотранспортной, автомобилестроительной и биомедицинской отраслях. Интерес к ним со стороны производственников оказался высоким, в результате было подписано более десяти соглашений.

В частности, о запуске в серийное производство первой в России системы хирургической навигации "Автоплан" (AUTOPLAN), разработанной Самарским государственным медуниверситетом. Этот многофункциональный комплекс на основе предоперационных исследований МРТ и КТ строит 3D-модели внутренних органов человека и заранее, шаг за шагом, прорабатывает все действия хирурга. Инновационная разработка позволяет не только успешно проводить операции, в которых доступ затруднен, но и уменьшает кровопотери и повреждение органов. AUTOPLAN также снижает время проведения операции и вероятность врачебных ошибок. Используя хирургический навигатор, медики уже провели более 500 успешных операций. Новый комплекс будет выпускаться на базе компании "Концерн радиостроения "Вега", входящей в ГК "Ростех".

Большой интерес у участников конференции вызвали еще две новинки Самарского медуниверситета. Первая - тренажер ReviVR, помогающий больным восстановить движение после инсультов, травм позвоночника, а также облегчающий жизнь пациентов с болезнью Паркинсона и рассеянным склерозом. На первый взгляд кажется, что человек увлечен компьютерной игрой. На самом деле это пациент проходит реабилитацию после инсульта. При помощи нейротренажера он погружается в виртуальную среду: в ней он находится в вертикальном положении, самостоятельно передвигается по набережной или скверу и даже ощущает свои шаги благодаря специальным пневмоманжетам. Второй тренажер - ReviMotion - предназначен для реабилитации больных с двигательными и ментальными нарушениями. Оба изделия уже успешно применяются в более чем 40 клиниках России.

Присматриваются производственники и к портативным изделиям СамГМУ для медицинской экспресс-диагностики LabOnChip. Это устройство позволяет быстро проводить анализы, не используя лабораторное оборудование и дополнительные реагенты. Его преимуществами разработчики называют портативность, высокую точность результатов даже сложных гематологических анализов, низкую стоимость их выполнения, способность системы работать в любых температурных условиях, в то время как импортные реагенты требуют строго заданного режима.

Повышенное внимание к медицинским ноу-хау понятно, ведь выпуск оборудования в этой сфере имеет гарантированную рентабельность. Но не менее интересные разработки были представлены и на секции "Материалы и технологии". К примеру, Самарский национально исследовательский университет имени академика С.П. Королева презентовал здесь разработки использования магнитно-импульсных технологий для повышения качества и надежности машиностроительных изделий. Специалисты в области искусственного интеллекта Самарского государственного техуниверситета представили технологии компьютерного зрения и нейронных сетей в диагностике и контроле производства и продукции. Представители Тольяттинского госуниверситета показали современные способы производства пенометаллов и композиционных материалов на их основе.

Заинтересованность самарских вузов в создании НОЦ понятна. Центр позволит им не только продвигать разработки своих ученых, зарабатывая реальные деньги, но и вовлекать в исследовательский процесс студентов - будущих профессионалов, владеющих всеми компетенциями современного производства. Причем начать подготовку таких специалистов в структурах НОЦ будет реально уже со школьной скамьи, в рамках корпоративных классов (по аналогии с классами "Роснефти" и "Газпрома").

Позиция

Сергей Чаплыгин, завотделом проектного менеджмента, производств и инжиниринга Самарского медуниверситета:

- Благодаря созданию НОЦ у нас в том году прошла серия закупок реабилитационного оборудования, мы поставили свои нейротренажеры практически во все сосудистые центры и центры реабилитации детей с ДЦП. На этот год планируем поставку еще трех навигационных систем в рамках этой же программы для лечебных учреждений Самарской области.

Александр Кулиш, генеральный директор ИМЦ компании "Концерн радиостроения "ВЕГА":

- Два года назад мы выступили с инициативой стать индустриальным партнером СамГМУ и на собственной производственной площадке выпустить серию высокотехнологичных медицинских изделий. Опыт оказался удачным. Мы гордимся тем, что стали одним из индустриальных партнеров Самарской области и сможем реализовывать совместные проекты. Можем помочь своими производственными мощностями, финансовым "плечом", административным ресурсом концерна Росэлектроники, чтобы успешно продвигать выпускаемые продукты не только на российский, но и на зарубежные рынки.

Справка

В Самарский НОЦ входят 13 государственных вузов области, где обучаются 97 тысяч студентов и преподают около 4 тысяч докторов и кандидатов наук.