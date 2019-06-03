В Алтайском крае в пять раз выросло количество ландшафтных пожаров

В Алтайском крае только за полтора месяца начавшегося пожароопасного сезона огнем повреждено почти столько же лесов, сколько за два прошлых года. Виной тому - недостаточная экологическая ответственность жителей региона, считают специалисты.

Пожароопасный сезон в этом году в Алтайском крае начался на неделю раньше обычного - 5 апреля, сухая и теплая погода способствовала распространению стихии.

"К середине апреля в крае резко возросло количество ландшафтных пожаров, - отметил министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин. - Основная причина - бесконтрольные выжигания сухой травы, пожнивных остатков, хотя у нас в стране действует запрет на проведение огневых очисток. Те, кто это делает, не отдают себе отчет, что природные пожары наносят ощутимый урон окружающей среде, экономике края и могут стать причиной гибели людей".

Всего, по данным управления лесами Алтайского края на 27 мая, с начала пожароопасного сезона в регионе произошел 121 лесной пожар на площади 328,6 гектара - это в девять раз больше, чем в прошлом году на эту же дату. А площадь лесных массивов, поврежденных огнем, в этом году уже составляет практически столько же, сколько пострадало лесов за два предыдущих пожароопасных сезона 2017-2018 годов.

"В этом году мы наблюдаем значительное увеличение ландшафтных пожаров, спутниковая система зафиксировала их более 3,2 тысячи, - пояснил корреспонденту "РГ" начальник регионального управления лесами Владимир Черных. - Это в пять раз больше, чем в прошлом году, когда было зарегистрировано 590 таких возгораний". 425 ландшафтных пожаров реально угрожали лесному фонду и лесопожарным службам Алтайского края пришлось оперативно подключаться к их ликвидации, чтобы не допустить возгорания лесных массивов.

Однако в 27 случаях остановить огонь на подступах не удалось, он шел широким фронтом и при сильном ветре воевать с ним очень сложно. В результате эти пожары перекинулись на земли лесного фонда и уничтожили 144 гектара зеленых насаждений, то есть почти половину из всех поврежденных огнем лесов.

"По всем таким случаям мы подали заявления в полицию. Правда, настоящих виновников ландшафтных пожаров - тех, кто конкретно поджег сухую траву, - установить трудно. Поэтому возмещение ущерба мы предъявляем владельцам земель, не обеспечившим пожарную безопасность и допустившим переход огня на земли лесного фонда. У нас уже наработана положительная судебная практика по взысканию ущерба и затрат на тушение пожара с владельцев земельных участков, с которых пришел огонь. Суммы там внушительные, и нам удается их взыскивать", - подчеркнул Владимир Черных.

Благодаря круглосуточному наблюдению с вышек, вертолетов, с использованием данных космического мониторинга удается минимизировать потери леса

По мнению специалистов лесного хозяйства, ландшафтные пожары - это полностью вина человека. И эту проблему надо решать, повышая экологическую образованность и ответственность за окружающую среду у населения. Ведь фактически люди жгут сами себя, не редки случаи, когда ландшафтные пожары уничтожают дома и целые поселки. Так, в алтайском селе Новообинцево именно из-за пала травы в середине апреля сгорели сразу шесть домов. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

"Сегодня арендаторы лесных участков, лесопользователи, наши краевые лесные предприятия выполняют несвойственные функции - тушат пожары на землях, которые не относятся к лесному фонду, чтобы не допустить перехода огня не только на лесные массивы, но и в жилые поселки, и на объекты экономики. Ведь мы не можем смотреть, как огонь подходит к деревне, и не отправить наши лесопожарные расчеты. С начала нынешнего сезона лесники уже потратили более 1,5 миллиона рублей на тушение пожаров не в лесном фонде. И эти затраты им никто не компенсирует", - говорит Владимир Черных.

С 20 мая в Алтайском крае сняли особый противопожарный режим и ограничения на пребывание в лесах. Но впереди еще несколько жарких месяцев, поэтому лесопожарные службы региона находятся в постоянной "боевой" готовности.

"Созданная в Алтайском крае система обнаружения и тушения лесных пожаров позволяет оперативно устанавливать и ликвидировать очаги возгораний, - отметил Владимир Попрядухин. - Поэтому в последние годы мы наблюдаем существенное сокращение лесных пожаров в крае. Если раньше их число доходило до двух тысяч, то сейчас не превышает 260 в год. Благодаря круглосуточному наблюдению с вышек, вертолетов, с использованием данных космического мониторинга удается минимизировать потери леса. Как результат - средняя площадь лесных пожаров в Алтайском крае сегодня одна из самых небольших в России - 1,6 гектара, а оперативность их тушения - одна из самых высоких в стране - 96 процентов".