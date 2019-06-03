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03.06.2019 20:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Цифра" на прилавке

Теперь и ценники будут следить за покупателями
Текст: Никита Зайков
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(7877)
Новосибирские студенты решили поставить современные технологии на службу торговле и придумали "умные ценники". Цифровая система может отслеживать маршруты покупателей, давать рекомендации по размещению товаров и даже самостоятельно делать скидки. Разработку уже две недели тестируют в одном из магазинов города.

Современный покупатель, прогуливаясь между рядами полок магазина, прекрасно понимает, что их размещение отнюдь не случайно. С одной стороны, маркетологи стараются создать посетителям комфортные условия, с другой - стремятся заставить их прийти на кассу с полными корзинками продуктов. Между тем "умные ценники" в перспективе могут заменить в небольших торговых сетях целые отделы маркетологов.

Как утверждают разработчики цифровой системы, за счет уникальных инженерных решений и уменьшения количества электроники она процентов на тридцать дешевле зарубежных аналогов.

Фото: Reuters.
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Сам ценник выполнен из электронной бумаги (как в электронных книгах - электронные чернила долго сохраняют изображение, не потребляя электроэнергии), а в полочный каркас встроен управляющий модуль, с помощью беспроводной сети подключенный к центральному компьютеру. Умная система знает и количество определенного товара на складе, и спрос на него, и срок годности продукта, и его закупочную стоимость. Это позволяет ей установить оптимальную цену - например, при необходимости сделать скидку.

- Информация, полученная программой, обрабатывается в соответствии с данными системы по автоматизации деятельности предприятия. Она синхронизируется, после чего наша программа производит ценообразование и выводит стоимость на ценники, - отмечает один из разработчиков - студент факультета мехатроники и автоматизации НГТУ Георгий Зорин.

Цифровая система может отслеживать маршруты покупателей и даже сама делать скидки

Другой важной функцией системы "умных ценников" стало отслеживание трафика посетителей. Как правило, для участия в программе лояльности той или иной торговой сети покупатель оставляет в анкете свой номер телефона, соглашаясь на обработку данных. Размещенные на полках ценники с wi-fi-модулями считывают, в какие отделы заходит обладатель телефона. Таким образом, система определяет маршрут человека и может давать руководству магазина рекомендации по перемещению той или иной категории товаров.

Помимо прочего, "умные ценники" нивелируют спорные ситуации, когда на полке указана одна цена, кассир пробивает другую, а пока он и покупатель разбираются в причинах, успевает образоваться очередь.

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