В Железноводске объявили победителей кинофестиваля "Герой и время"

В ставропольском городе Железноводске завершился первый Международный кинофестиваль "Герой и время".

Организовали его заслуженный артист России Сергей Пускепалис (для него Железноводск - родной город), театральный продюсер Эдуард Бояков, писатель Захар Прилепин и кинопродюсер Вадим Горяинов.

Когда отцы-основатели вышли на сцену, зал взорвался аплодисментами. Люди благодарили за чудесный киномарафон длиною в девять дней:

- Для нас это такой потрясающий праздник, неповторимое зрелище, море впечатлений!

По красной дорожке перед ГДК (Городской Дворец Культуры), где происходили почти все фестивальные события, под аплодисменты публики шли любимые многими зрителями артисты: Владимир Меньшов, Ольга Волкова, Лидия Федосеева-Шукшина, Бари Алибасов, Сергей Пускепалис, Антон Адасинский, Станислав Дужников, Ольга Кабо, Агния Кузнецова, Анастасия Макеева, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен (она вела церемонию закрытия фестиваля)…

Дмитрий Дюжев дал рекордное количество автографов, долго не мог пройти по дорожке - кажется, все-все хотели заполучить его автограф, и он, улыбаясь, терпеливо, расписывался. Но пора начинать церемонию в зале, а Дюжева не отпускают! Наконец, вошел в ГДК - и там его ждут поклонники, просят о фото. Окружили и Дужникова (великая сила телевидения, благодаря сериалам актеров знают повсюду).

Все дни в городе-курорте, где только и звучит: "санаторий, водичка, источники, скважина, терренкур", можно было услышать:

- Бегу на иранский фильм. Хочу еще и индийское кино про футбол посмотреть. На обсуждение придете?

- Сегодня концерт Певцова в Пушкинской галерее. Бесплатно! А завтра Кустурица там же будет.

Безруков, Харатьян, Веденеева, Дятлов, Дроздова, Пелагея - кто только не приезжал в эти дни на фестиваль! Творческие встречи, концерты. "Культурным кислородом наполнился Железноводск", - точно подметил актер Евгений Дятлов.

На церемонию закрытия фестиваля пришли мэр Железноводска Евгений Моисеев и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Глава города рассказал:

- Иду по парку, встречаю отдыхающих - и начинаем обсуждать фильмы. Идет заседание - и начинаем обсуждать фильмы. Это классно!

Фестиваль, названный "Герой и время", попытался ответить на вопрос: "Кто герой сегодня?" На экране - записанные интервью, отвечают врачи, юный пианист, архитектор, учитель, многодетная мама, военнослужащий…

- Герои - это профессионалы… Обычные смертные люди… Все, кто живут в сельской местности, любят свою землю… Герой тот, кто пытается сделать мир лучше и добрее… Герои находятся среди нас. Возможно, вы один из них.

- Героев-то много, но их надо разглядеть, - считает Владимир Меньшов.

- Кто герой сегодня, какой он из себя, - мы узнаем его и поймем, когда узнаем имена победителей фестиваля, - сказал писатель Захар Прилепин.

Генеральный продюсер фестиваля Эдуард Бояков отметил:

- Мы видим, что герои есть в нашей жизни, есть герои-профессионалы, которые выполняют этот сложный и почетный труд. Десятки кинофестивалей проводятся в нашей стране, но мы верим в то, что идея фестиваля про героизм уместна и в эстетическом смысле слова, и в человеческом.

Все - и зрители, и кинематографисты - с нетерпением ждут объявления победителей.

Мнение о программе игрового кино председателя жюри Андрея Новикова - Ланского (писатель, публицист, директор Русского ПЕН-центра):

- Очень разные фильмы. Все высокого качества. Разные жанры и страны. Что их объединяет - показаны люди, которые живут на своей земле.

Лучшей режиссерской работой назвали "Сердце мира" Наталии Мещаниновой. В номинации "Образ" приз получила военная драма "Апостасия" режиссера Алексея Мурадова (оператор Роберт Филатов).

Лучший сценарий - "Тель-Авив в огне" (Люксембург-Бельгия-Израиль-Франция, режиссер Самех Зоаби). Лучшая актерская работа - Кубо Харука, "Эрико-притворщица" (Япония, режиссер Акио Фуджимура). Спецприз жюри - "Касала!" (Нигерия, автор сценария, режиссер, оператор, продюсер Эмамодевиефе Эдозио).

Получая приз зрительских симпатий за фильм "Судани из Нигерии" (о любви к футболу), индийский режиссер Закария Дрейде признался:

- Я с большим уважением отношусь к идее вашего фестиваля. А также к жителям этого города. Я почувствовал любовь ко мне и моему фильму.



Гран-при присудили австрийско-израильскому фильму "Свидетельство". Он повествует о сложном деле, которое ведет дотошный еврейский историк Йоэль, посвятивший свою жизнь изучению Холокоста и сохранению памяти о самых трагических страницах истории. В процессе поиска свидетельств о месте захоронения жертв массового убийства в австрийской деревне в 1945 году он обнаруживает, что его мать совсем не та, за кого себя выдает. Йоэль готов рискнуть всем, чтобы узнать правду.

Режиссер Амичаи Гринберг сказал:

- Тронут, что получаю приз в России. Я сын и внук людей, переживших Холокост. Семью моего отца освободили советские солдаты в Будапеште. Мы в долгу перед вами. Мои герои - простые люди, потерявшие всё в результате войны. Это случалось с моим народом и с вашим. Никогда не забудем прошлое и будем смотреть в будущее.

- Нас порадовало, - отметил председатель жюри неигрового кино режиссер Иван Твердовский, - что на документальные фильмы порой приходило больше людей, чем на художественные. Наши герои - реальные, живые люди.

В неигровой программе гран-при получила лента "Жизнь с бактериями" (Россия, дебют режиссеров Станислава Ставинова и Андрея Тимощенко). Спецприз - у "Непобедимой" (Россия, режиссер Александр Зиненко). Лучшая операторcкая работа - "Белый лабиринт" (Австрия, оператор Моритз Зоннтаг, режиссер Матхиас Майр). Лучшая режиссерская работа - "Путешествие - история любви" (Швейцария, режиссер Фанни Браунинг). Приз зрительских симпатий - "Сибирь: в поисках затерянного времени" (Франция, режиссер Барбара Лор).

Прямая речь

Сергей Пускепалис, президент кинофестиваля "Герой и время", актер, режиссер театра и кино:

- Я люблю эти места, родной Железноводск (здесь будущий режиссер, актер вырос, учился в школе и театральной студии, здесь родился его сын, здесь, в своем доме он проводит свободное от съемок и репетиций время. - "РГ"). И мне хотелось, чтобы наши красивые места полюбили и другие люди. Надеюсь, они испытают те же чувства, что и я - восхищение от нашего края.

В этом регионе не было еще кинофестивалей такого высокого уровня. Регламент у него интересный, предложил его Эдуард Бояков. Он создал серьезную команду. У нас необычное жюри - две группы, всего 25 человек. Кто-то посмотрел все конкурсные фильмы заранее (я в том числе, видел все 24 игровые и документальные картины), кто-то смотрел здесь. Вручили почетную премию "Имя. Герой и время" - замечательному режиссеру, актеру, мастеру, педагогу Владимиру Меньшову.

Кажется, "проба пера", дебют удался. Надеемся, что в следующем году состоится второй фестиваль. Хотим, чтобы кинематографистов - российских, зарубежных - влекло в Ставропольский край, чтобы они приезжали сюда, снимали здесь кино.

Фестиваль "Герой и время" в цифрах