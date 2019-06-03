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03.06.2019 20:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Железноводске объявили победителей кинофестиваля "Герой и время"

Текст: Светлана Мазурова (Ставропольский край)
В ставропольском городе Железноводске завершился первый Международный кинофестиваль "Герой и время".

Организовали его заслуженный артист России Сергей Пускепалис (для него Железноводск - родной город), театральный продюсер Эдуард Бояков, писатель Захар Прилепин и кинопродюсер Вадим Горяинов.

Когда отцы-основатели вышли на сцену, зал взорвался аплодисментами. Люди благодарили за чудесный киномарафон длиною в девять дней:

- Для нас это такой потрясающий праздник, неповторимое зрелище, море впечатлений!

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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По красной дорожке перед ГДК (Городской Дворец Культуры), где происходили почти все фестивальные события, под аплодисменты публики шли любимые многими зрителями артисты: Владимир Меньшов, Ольга Волкова, Лидия Федосеева-Шукшина, Бари Алибасов, Сергей Пускепалис, Антон Адасинский, Станислав Дужников, Ольга Кабо, Агния Кузнецова, Анастасия Макеева, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен (она вела церемонию закрытия фестиваля)…

Дмитрий Дюжев дал рекордное количество автографов, долго не мог пройти по дорожке - кажется, все-все хотели заполучить его автограф, и он, улыбаясь, терпеливо, расписывался. Но пора начинать церемонию в зале, а Дюжева не отпускают! Наконец, вошел в ГДК - и там его ждут поклонники, просят о фото. Окружили и Дужникова (великая сила телевидения, благодаря сериалам актеров знают повсюду).

Все дни в городе-курорте, где только и звучит: "санаторий, водичка, источники, скважина, терренкур", можно было услышать:

- Бегу на иранский фильм. Хочу еще и индийское кино про футбол посмотреть. На обсуждение придете?

- Сегодня концерт Певцова в Пушкинской галерее. Бесплатно! А завтра Кустурица там же будет.

Безруков, Харатьян, Веденеева, Дятлов, Дроздова, Пелагея - кто только не приезжал в эти дни на фестиваль! Творческие встречи, концерты. "Культурным кислородом наполнился Железноводск", - точно подметил актер Евгений Дятлов.

На церемонию закрытия фестиваля пришли мэр Железноводска Евгений Моисеев и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Глава города рассказал:

- Иду по парку, встречаю отдыхающих - и начинаем обсуждать фильмы. Идет заседание - и начинаем обсуждать фильмы. Это классно!

Фестиваль, названный "Герой и время", попытался ответить на вопрос: "Кто герой сегодня?" На экране - записанные интервью, отвечают врачи, юный пианист, архитектор, учитель, многодетная мама, военнослужащий…

- Герои - это профессионалы… Обычные смертные люди… Все, кто живут в сельской местности, любят свою землю… Герой тот, кто пытается сделать мир лучше и добрее… Герои находятся среди нас. Возможно, вы один из них.

- Героев-то много, но их надо разглядеть, - считает Владимир Меньшов.

- Кто герой сегодня, какой он из себя, - мы узнаем его и поймем, когда узнаем имена победителей фестиваля, - сказал писатель Захар Прилепин.

Генеральный продюсер фестиваля Эдуард Бояков отметил:

- Мы видим, что герои есть в нашей жизни, есть герои-профессионалы, которые выполняют этот сложный и почетный труд. Десятки кинофестивалей проводятся в нашей стране, но мы верим в то, что идея фестиваля про героизм уместна и в эстетическом смысле слова, и в человеческом.

Все - и зрители, и кинематографисты - с нетерпением ждут объявления победителей.

Мнение о программе игрового кино председателя жюри Андрея Новикова - Ланского (писатель, публицист, директор Русского ПЕН-центра):

- Очень разные фильмы. Все высокого качества. Разные жанры и страны. Что их объединяет -  показаны люди, которые живут на своей земле.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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Лучшей режиссерской работой назвали "Сердце мира" Наталии Мещаниновой. В номинации "Образ" приз получила военная драма "Апостасия" режиссера Алексея Мурадова (оператор Роберт Филатов).

Лучший сценарий - "Тель-Авив в огне" (Люксембург-Бельгия-Израиль-Франция, режиссер Самех Зоаби). Лучшая актерская работа -  Кубо Харука, "Эрико-притворщица" (Япония, режиссер Акио Фуджимура). Спецприз жюри -  "Касала!" (Нигерия, автор сценария, режиссер, оператор, продюсер Эмамодевиефе Эдозио).

Получая приз зрительских симпатий за фильм "Судани из Нигерии" (о любви к футболу), индийский режиссер Закария Дрейде признался:

- Я с большим уважением отношусь к идее вашего фестиваля. А также к жителям этого города. Я почувствовал любовь ко мне и моему фильму.

Гран-при присудили австрийско-израильскому фильму "Свидетельство". Он повествует о сложном деле, которое ведет дотошный еврейский историк Йоэль, посвятивший свою жизнь изучению Холокоста и сохранению памяти о самых трагических страницах истории. В процессе поиска свидетельств о месте захоронения жертв массового убийства в австрийской деревне в 1945 году он обнаруживает, что его мать совсем не та, за кого себя выдает. Йоэль готов рискнуть всем, чтобы узнать правду.

Режиссер Амичаи Гринберг сказал:

- Тронут, что получаю приз в России. Я сын и внук людей, переживших Холокост. Семью моего отца освободили советские солдаты в Будапеште. Мы в долгу перед вами. Мои герои - простые люди, потерявшие всё в результате войны. Это случалось с моим народом и с вашим. Никогда не забудем прошлое и будем смотреть в будущее.

- Нас порадовало, - отметил председатель жюри неигрового кино режиссер Иван Твердовский, - что на документальные фильмы порой приходило больше людей, чем на художественные. Наши герои - реальные, живые люди.

В неигровой программе гран-при получила лента "Жизнь с бактериями" (Россия, дебют режиссеров Станислава Ставинова и Андрея Тимощенко). Спецприз - у "Непобедимой" (Россия, режиссер Александр Зиненко). Лучшая операторcкая работа - "Белый лабиринт" (Австрия, оператор Моритз Зоннтаг, режиссер Матхиас Майр). Лучшая режиссерская работа - "Путешествие - история любви" (Швейцария, режиссер Фанни Браунинг). Приз зрительских симпатий - "Сибирь: в поисках затерянного времени" (Франция, режиссер Барбара Лор).

Прямая речь

Сергей Пускепалис, президент кинофестиваля "Герой и время", актер, режиссер театра и кино:

- Я люблю эти места, родной Железноводск (здесь будущий режиссер, актер вырос, учился в школе и театральной студии, здесь родился его сын, здесь, в своем доме он проводит свободное от съемок и репетиций время. - "РГ"). И мне хотелось, чтобы наши красивые места полюбили и другие люди. Надеюсь, они испытают те же чувства, что и я - восхищение от нашего края.

Фото: www.kinopoisk.ru
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В этом регионе не было еще кинофестивалей такого высокого уровня. Регламент у него интересный, предложил его Эдуард Бояков. Он создал серьезную команду. У нас необычное жюри - две группы, всего 25 человек. Кто-то посмотрел все конкурсные фильмы заранее (я в том числе, видел все 24 игровые и документальные картины), кто-то смотрел здесь. Вручили почетную премию "Имя. Герой и время" - замечательному режиссеру, актеру, мастеру, педагогу Владимиру Меньшову.

Кажется, "проба пера", дебют удался. Надеемся, что в следующем году состоится второй фестиваль. Хотим, чтобы кинематографистов - российских, зарубежных - влекло в Ставропольский край, чтобы они приезжали сюда, снимали здесь кино.

Фестиваль "Герой и время" в цифрах

  • Кинофорум проходил в Железноводске и в городах агломерации.
     
  • Кавказские Минеральные Воды, продолжался девять дней.
     
  • В конкурсе участвовали 12 игровых и 12 документальных фильмов из 13 стран. Их посмотрели более 15000 зрителей.
     
  • Состоялись 14 российских премьер, пять - европейских.
     
  • Более 80 тысяч человек посетили за эти дни фестиваль.
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