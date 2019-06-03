Босния и Герцеговина стремится подключиться к проекту "Турецкий поток"

Босния и Герцеговина и, в частности, Республика Сербская заинтересованы в российском газе и подключении к проекту "Турецкий поток". Об этом накануне своего визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) заявил председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

"Мы хотим обозначить нашу заинтересованность и обеспечить уверенность относительно поставок российского газа, что является главной целью нашего посещения Санкт-Петербурга", - заявил Додик.

В интервью "РГ" Додик поделился тем, что регулярно посещает ПМЭФ и считает его одним из ключевых в мире с экономической и политической точек зрения, тем более что мероприятие мирового масштаба проходит под патронажем президента РФ Владимира Путина.

"На ПМЭФ имеется прекрасная возможность ознакомиться с достижениями российской экономики. Поэтому для нас, Республики Сербской, важно быть представленными в Санкт-Петербурге. Напомню, что ключевые договоры с РФ об участии российских компаний в проектах в Республике Сербской были заключены на ПМЭФ. Для нас крайне важно возобновить переговоры о возможном подключении республики к проекту "Турецкий поток", - отметил политик.

ПМЭФ - ежегодное мероприятие в мире экономики и бизнеса, которое проводится с 1997 года. С 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Основные мероприятия ПМЭФ в этом году пройдут с 6 по 8 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Додик 2 мая посетил с официальным визитом Анкару, где в ходе совместной пресс-конференции турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна выступает за вовлечение Боснии и Герцеговины в реализацию проекта газопровода "Турецкий поток".