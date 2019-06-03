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03.06.2019 17:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новгородского полицейского задержали за смертельное ДТП

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)

В Новгородской области следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника межмуниципального отдела МВД России "Новгородский", который спровоцировал смертельное ДТП. По предварительным данным, 33-летний полицейский сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Фото: iStock
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Инцидент произошел вечером 2 июня в Великом Новгороде на Сырковском шоссе. В автомобиле, с которым столкнулся сотрудник полиции, находились двое взрослых и двое детей. 56-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Мальчика 2011 года рождения доставили в больницу с переломом пяточной кости. У 51-летнего водителя и девочки 2012 года рождения диагностировали ушибы и ссадины. Виновник аварии от медицинской помощи отказался.

Сейчас полицейского задержали. Прокуратура Великого Новгорода признала возбуждение уголовного дела законным и обоснованным, расследование будет находиться на контроле надзорного ведомства. Следователи намерены ходатайствовать перед судом, чтобы подозреваемого заключили под стражу.

Тем временем в УМВД России по Новгородской области проводят служебную проверку. Виновника ДТП, как сообщает пресс-служба новгородской полиции, уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим мотивам, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Преступления правоохранителей
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