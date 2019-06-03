Новости

Зеленский внес законопроект об ответственности за незаконное обогащение 20:25
Арестована мать-кукушка, бросившая двойняшек в хостеле 20:24
Упавшее во время бури дерево остановило трамваи в Краснодаре 20:21
"Почта России" сделала доступной оплату посылок в мобильном приложении 20:16
Церковь поддержала идею называть самолеты именами святых 20:11
В России запущен первый сервис подписки на автомобили 19:57
Росавиация дала рекомендации по бесперебойным авиаперевозкам летом 19:50
Белорусский стенд вызвал огромный интерес у посетителей фестиваля "Красная площадь" 19:30
Утвержден список базовых школ РАН 19:20
Национальный аэропорт Минск признан лучшим среди стран СНГ 19:12
Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ 19:12
Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ в мае 19:11
Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области 19:06
Футболист Газинский получил травму в игре сборной России с "Чертаново" 19:05
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей 18:44
Toyota назвала российские цены на новую Supra 18:43
Сборная России по футболу разгромила "Чертаново" в контрольном матче 18:41
В гараже у симферопольца нашли склад оружия и 1500 патронов 18:40
В Астрахани приставы арестовали теплоход 18:39
Пресс-секретарь Зеленского назвала снос бюста Жукова результатом политики 18:31
Виктор Адамов назначен президентом ПАО "Галс-Девелопмент" 18:23
Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом 18:19
В Калининграде нашли покрасивших фонтан шутников 18:16
Роскачество предупредило о возможных проблемах при установке iOS 13 18:12
Пушков прокомментировал бегство Яценюка из Украины 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
03.06.2019 20:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Храм скинул леса

Преображенская церковь на острове Кижи впервые за долгие годы предстала в первозданной красе
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(7877)
Знаменитая Преображенская церковь на острове Кижи впервые за последние десятилетия предстала без строительных лесов. В музее-заповеднике завершилась внешняя реставрация исторического памятника, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Теперь специалисты приступили к восстановлению внутреннего убранства храма.
Мастерам удалось сохранить при реставрации 70 процентов исторического памятника. Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" Мастерам удалось сохранить при реставрации 70 процентов исторического памятника. Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
Мастерам удалось сохранить при реставрации 70 процентов исторического памятника. Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"

Единственной в мире 22-главой деревянной церкви реставрационные работы требовались неоднократно. За все годы ее ремонтировали шесть раз. Принципиальное значение имели два проекта. Это реставрация памятника в 50-х годах прошлого века под руководством А.В. Ополовникова, когда были сняты тесовая обшивка сруба и железная обивка глав. Преображенская церковь тогда вновь приобрела свой первоначальный облик. И второй проект реставрации с инженерным усилением. В церковь ввели металлический каркас, который и поддерживал ее. Храм тогда закрыли для посетителей в связи с аварийным состоянием. Внутри памятника демонтировали полы и потолки, сняли резной иконостас. В конце 90-х годов уникальный проект по масштабной реконструкции разработал Санкт-Петербургский институт "Спецпроектреставрация". В его основе - метод лифтинга. Церковь подняли на домкраты. Все семь ярусов отделили друг от друга. Это дало возможность поочередно извлекать для переборки необходимые бревна. Всего в Преображенской церкви использовано три тысячи бревен. Вес памятника - 600 тонн.

В Москве реализуется беспрецедентная по масштабу программа реставрации

Но сначала метод лифтинга опробовали на реставрации большой часовни в деревне Чуйнаволок на Сямозере. Мастера из плотницкого центра музея-заповедника "Кижи" под руководством норвежских специалистов тогда перебрали и заменили старые бревна часовни. Именно комплексность и уникальность проекта лифтинга обеспечила максимальную сохранность памятника, как для часовни, так и для Преображенской церкви. Специалисты музея-заповедника разработали также уникальную методику лечения бревен. Они поочередно извлекали отбракованные и ставили обратно отреставрированные. "Меняли не все бревна, а частично. Только те, которые сгнили", - рассказал Александр Любимцев, руководитель службы сохранения культурно-исторических объектов музея-заповедника "Кижи".

Наконец-то демонтировали и металлический каркас. Но небольшую его часть оставили в нижней подземной территории храма, как часть истории и для страховки памятника зодчества. Теперь специалисты музея-заповедника занимаются реставрацией внутри Преображенской церкви. Делают полы и готовятся устанавливать потолок неба. Осенью займет свое место и резной иконостас. Он отличается особым великолепием и является одним из крупнейших резных золоченых иконостасов карельских храмов.

19 августа 2020 года в праздник Преображения Господня в главном храме острова Кижи - Преображенской церкви - пройдет первая служба

Сегодня купола Преображенской церкви сияют словно позолоченные. На самом деле новый только лемех - это осиновая черепица, которая и отсвечивает на солнце. Все внутренние конструкции главок церкви остались подлинными. Мастерам удалось сохранить 70 процентов исторического памятника. 19 августа 2020 года в праздник Преображения Господня в главном храме острова Кижи - Преображенской церкви - пройдет первая служба.

Общество Религия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о необходимости защиты Рунета
Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ
Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ в мае
В Швеции суд не удовлетворил запрос о заочном аресте Ассанжа
Роскачество предупредило о возможных проблемах при установке iOS 13