На ПМЭФ-2019 обсудят роль женщин в экономике

Объединение инноваций, воспитания и образования является эффективным инструментом развития устойчивого будущего. На Петербургском международном экономическом форуме - 2019 откроются площадки, посвященные этим вопросам.

Сессия "Новые образовательные технологии для достижения социального благополучия" будет посвящена теме воспитания человека с помощью качественного и доступного образования. Представители государства и научно-образовательного сообщества рассмотрят современные образовательные методики и технологии, а также постараются ответить на вопрос, какие инвестиции необходимы в образовательную инфраструктуру, а также как увеличить число этих инвестиций.

Также залог успеха развития экономики заключается в том, чтобы увеличить число успешных деятелей. Многих из них нередко недооценивают из-за принадлежности к слабому полу. На сессии "Равенство возможностей в эпоху цифровой экономики" участники обсудят вопросы активного и равноправного включения женщин в общественную, политическую и экономическую жизнь.

Еще одним событием деловой программы станет сессия, посвященная экспорту российской культуры. Как известно, расширение влияния российской культуры за рубежом и продвижение международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой - одно из приоритетных направлений стратегии государственной культурной политики до 2030 года.

В рамках Пространства доверия на стенде Лаборатории "Инносоциум" состоятся экспертные дискуссии, серия интервью с лидерами российского бизнеса, общественными и государственными деятелями и другие мероприятия, призванные популяризировать современную социальную повестку и выводить ее на новый уровень. В частности, на сцене Лаборатории состоится беседа с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым, который ответит на актуальные вопросы студентов и молодежи.