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03.06.2019 17:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге заморозили тарифы на коммунальные услуги

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге фактически заморожены тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Вместо запланированного повышения на 4 – 5 процентов, совокупные коммунальные платежи петербуржцев вырастут всего на 0,4 процента, сообщили в правительстве Северной столицы.

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Как заявил на рабочем совещании с членами городского правительства врио губернатора Александр Беглов, сдерживания роста тарифов удалось добиться в результате оптимизации расходов ресурсоснабжающих предприятий. Как показали проверки, проведенные совместными усилиями комитета по тарифам, Федеральной антимонопольной службы РФ и Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, неэффективная работа ресурсоснабжающих организаций и грубые нарушения в финансово-хозяйственной деятельности приводили к тому, что бремя коммунальных платежей для петербуржцев все время увеличивалось. Теперь город заставит компании-монополисты экономить ресурсы и сокращать свои собственные затраты вместо повышения тарифов.

- Мы должны защитить интересы наших горожан, - подчеркнул Александр Беглов. - Проведенная инвентаризация показала, что у нас есть резервы для того, чтобы как минимум заморозить рост тарифов.

Далее город займется ценами на газ, однако здесь потребуется выходить на федеральный уровень. По подсчетам, сделанным по поручению врио губернатора Петербурга, в настоящее время завышен минимальный норматив потребления газа для населения. Если привести его в соответствие с реальным потреблением, тарифы на газ для потребителей в Северной столице могут снизиться на 20 процентов.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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