В Вологде открылась конференция "Диалог Форт Росс - встречи в России"

Третий год "Диалог", собирающий деятелей культуры, политиков и бизнесменов двух стран с 2012 года, проходит и в России. В 2017 году площадкой для его проведения стал Изборск, в 2018-м - Великий Новгород, а в этом году конференцию принимает древняя Вологда. Что более чем оправданно, поскольку русскую крепость в Калифорнии - Форт Росс - основал в 1812 году уроженец вологодского города Тотьма Иван Кусков. Русское поселение просуществовало до 1841 года, сейчас там исторический национальный парк и музей.

- Вологодский край не знал иностранных захватчиков, здесь не было крепостного права, здесь жили свободные и ответственные люди, - сказал на открытии конференции специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. - Отсюда из Тотьмы на Аляску отправлялись русские первопроходцы: мореплаватели, хлебопашцы. Кроме того, в Вологде в 1918 году девять месяцев находилось американское посольство, и это тоже очень важное обстоятельство для истории российско-американских отношений.

По словам Михаила Швыдкого, "Диалог Форт Росс" стал "символом удивительного, совершенно нежного, невоенного, абсолютно душевного соединения двух народов". Но помимо истории на форуме речь, конечно, идет о современных тенденциях в отношениях двух стран, а также о сотрудничестве в самых разных сферах. Например, в этом году "Диалог" посвящен научной и бизнес-дипломатии как эффективному фактору "мягкой силы" в российско-американских отношениях, а также возможностям российско-американского экспертного и бизнес-диалога в условиях новых технологических реалий.

- Сегодня наши страны вновь переживают период напряженности в двусторонних отношениях. И в этом плане особенно радует, что наш совместный проект "Форт Росс" продолжает успешно развиваться, служит площадкой для неформальной народной дипломатии и обсуждения перспектив и направлений сотрудничества, - отметил вице-президент ПАО "Транснефть" Михаил Маргелов. - То есть как в 70-е годы по программе "Союз-Аполлон" создали уникальный стыковочный узел для советского и американского космических кораблей, так мы с вами несколько лет назад придумали совершенно уникальный стыковочный механизм под названием "Диалог Форт Росс".

В этом году "Диалог Форт Росс" посвящен научной и бизнес-дипломатии

Компании "Транснефть", "Шеврон Нефтегаз Инк." и "Совкомфлот" - многолетние спонсоры проекта. Американский партнер конференции - калифорнийский музей-заповедник "Форт Росс". С 2012 года поддерживает инициативы по сохранению и популяризации Форта Росс также Русское географическое общество. В этом году РГО, Русская православная церковь и ПАО "Транснефть" поддержали предложение о реставрации расположенной на территории Форта Росс часовни.

Кстати, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выступил на конференции с идеей об установлении единого дня русской Америки - "с целью продвижения идеи мира и взаимопонимания".

- Данная инициатива нашла поддержку со стороны Министерства иностранных дел РФ. Его можно приурочить к дню основания Форта Росс по старому стилю - 30 августа, - предложил глава Вологодчины.