В Вологде открылась конференция "Диалог Форт Росс - встречи в России"

Новости

Задержан участник нападения на бойца ГРУ 23:27
Стало известно, сколько машин проезжают по МКАД 22:28
Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром 22:24
В Совфеде оценили перспективы участия России в сессии ПАСЕ 22:23
В России выросло число острых отравлений алкоголем 21:50
Раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик умер в больнице 21:20
Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии 21:20
Вексельберг назвал санкции США "жизненным кризисом" 21:13
СК начал проверку по отказу разместить на турбазе детей с ВИЧ-статусом 20:45
Володин посетил сотрудника миссии ООН в больнице Белграда 20:36
Премьер Италии пригрозил уйти в отставку 20:26
Зеленский внес законопроект об ответственности за незаконное обогащение 20:25
Арестована мать-кукушка, бросившая двойняшек в хостеле 20:24
Упавшее во время бури дерево остановило трамваи в Краснодаре 20:21
"Почта России" сделала доступной оплату посылок в мобильном приложении 20:16
Церковь поддержала идею называть самолеты именами святых 20:11
В России запущен первый сервис подписки на автомобили 19:57
Росавиация дала рекомендации по бесперебойным авиаперевозкам летом 19:50
Белорусский стенд вызвал огромный интерес у посетителей фестиваля "Красная площадь" 19:30
Утвержден список базовых школ РАН 19:20
Национальный аэропорт Минск признан лучшим среди стран СНГ 19:12
Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ 19:12
Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ в мае 19:11
Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области 19:06
Футболист Газинский получил травму в игре сборной России с "Чертаново" 19:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
03.06.2019 23:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Продвигает идеи мира

В Вологде открылась конференция "Диалог Форт Росс - встречи в России"
Текст: Элина Труханова (Вологда)
Российская газета - Столичный выпуск № 119(7877)
Третий год "Диалог", собирающий деятелей культуры, политиков и бизнесменов двух стран с 2012 года, проходит и в России. В 2017 году площадкой для его проведения стал Изборск, в 2018-м - Великий Новгород, а в этом году конференцию принимает древняя Вологда. Что более чем оправданно, поскольку русскую крепость в Калифорнии - Форт Росс - основал в 1812 году уроженец вологодского города Тотьма Иван Кусков. Русское поселение просуществовало до 1841 года, сейчас там исторический национальный парк и музей.

- Вологодский край не знал иностранных захватчиков, здесь не было крепостного права, здесь жили свободные и ответственные люди, - сказал на открытии конференции специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. - Отсюда из Тотьмы на Аляску отправлялись русские первопроходцы: мореплаватели, хлебопашцы. Кроме того, в Вологде в 1918 году девять месяцев находилось американское посольство, и это тоже очень важное обстоятельство для истории российско-американских отношений.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Лавров: Диалог России и НАТО можно вернуть в конструктивное русло

По словам Михаила Швыдкого, "Диалог Форт Росс" стал "символом удивительного, совершенно нежного, невоенного, абсолютно душевного соединения двух народов". Но помимо истории на форуме речь, конечно, идет о современных тенденциях в отношениях двух стран, а также о сотрудничестве в самых разных сферах. Например, в этом году "Диалог" посвящен научной и бизнес-дипломатии как эффективному фактору "мягкой силы" в российско-американских отношениях, а также возможностям российско-американского экспертного и бизнес-диалога в условиях новых технологических реалий.

- Сегодня наши страны вновь переживают период напряженности в двусторонних отношениях. И в этом плане особенно радует, что наш совместный проект "Форт Росс" продолжает успешно развиваться, служит площадкой для неформальной народной дипломатии и обсуждения перспектив и направлений сотрудничества, - отметил вице-президент ПАО "Транснефть" Михаил Маргелов. - То есть как в 70-е годы по программе "Союз-Аполлон" создали уникальный стыковочный узел для советского и американского космических кораблей, так мы с вами несколько лет назад придумали совершенно уникальный стыковочный механизм под названием "Диалог Форт Росс".

В этом году "Диалог Форт Росс" посвящен научной и бизнес-дипломатии

Компании "Транснефть", "Шеврон Нефтегаз Инк." и "Совкомфлот" - многолетние спонсоры проекта. Американский партнер конференции - калифорнийский музей-заповедник "Форт Росс". С 2012 года поддерживает инициативы по сохранению и популяризации Форта Росс также Русское географическое общество. В этом году РГО, Русская православная церковь и ПАО "Транснефть" поддержали предложение о реставрации расположенной на территории Форта Росс часовни.

Кстати, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выступил на конференции с идеей об установлении единого дня русской Америки - "с целью продвижения идеи мира и взаимопонимания".

- Данная инициатива нашла поддержку со стороны Министерства иностранных дел РФ. Его можно приурочить к дню основания Форта Росс по старому стилю - 30 августа, - предложил глава Вологодчины.

Власть Позиция Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о необходимости защиты Рунета
Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии
Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ
В Швеции суд не удовлетворил запрос о заочном аресте Ассанжа
На "Красной площади" обсудили поддержку писателей, издателей и читателей