ВМФ России нашел замену фрегатам с украинскими двигателями

Корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить в российском флоте фрегаты типа 11356, строительство которых остановлено из-за отсутствия украинских силовых установок. Об этом сообщил FlotProm со ссылкой на начальника управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ России Владимира Тряпичникова.

Многоцелевые корветы предназначены для боевых действий в ближней и дальней морских зонах. 109-метровые корабли вооружат 100-миллиметровой артустановкой, комплексом ПВО "Релут", скорострельными зенитными автоматами, высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" и противолодочным комплексом "Пакет-НК". Головной корабль серии заложен на "Северной верфи" Петербурга в 2016 году, спуск на воду запланирован на 2021 год, передача флоту - на 2022. Головной корабль решено назвать "Меркурий" - в честь легендарного брига, прославившегося во время русско-турецкой войны.

По двум контрактам с Минобороны калининградский завод "Янтарь" должен был построить шесть фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Серию прозвали "адмиральской", поскольку корабли назвали в честь русских флотоводцев. Первые три фрегата переданы Черноморскому флоту в 2016-2017 годах, строительство трех других приостановлено из-за отсутствия силовых установок. Их должна была поставить Украина, однако из-за обострения отношений контракт был сорван. Позже командование ВМФ России сообщило, что корабли достроят с российскими газотурбинными установками.