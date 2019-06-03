Боевик украинского батальона получил срок в Крыму

Суд Кировского района Республики Крым приговорил местного жителя Эдема Кадырова к четырем годам колонии и году ограничения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании (статья 208 УК РФ). Об этом сообщила сегодня пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

25-летний Кадыров был задержан в январе этого года. По версии следствия, в 2016 году он вступил в незаконное вооруженное формирование - крымско-татарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана, который возглавлял один из организаторов энергоблокады Крыма Ленур Ислямов. Батальон действовал в приграничных районах Херсонской области Украины.

Эдем Кадыров прошел в батальоне специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием.

- В его обязанности входило осуществление личной охраны Ленура Ислямова, выполнение поставленных им задач, строительство сооружений и заграждений вблизи российско-украинской границы, досмотр пересекающих ее транспортных средств, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что вернувшись в Крым, Кадыров мог добровольно прекратить свое участие в незаконном вооруженном формировании, однако не обратился к правоохранителям с таким заявлением.

Во время расследования он полностью признал вину, дело было рассмотрено судом в особом порядке.