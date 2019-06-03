Упавшее во время бури дерево остановило трамваи в Краснодаре

Сегодня во второй половине дня над столицей Кубани пронеслась настоящая буря, сопровождаемая мощным дождем и градом. Шквалистый ветер и ливень, как сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара, стали причиной падения шести деревьев в нескольких районах.

Одно из них рухнуло на контактные провода на пересечении улиц Железнодорожной и Дмитриевской Дамбы, На данный момент парализовано движение трамваев в самом центре города. На месте происшествия работают бригады ремонтников.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), на участке этих двух улиц "предстоят значительные работы": около 17.40 упавшее большое дерево повредило несколько автомобилей и порвало контактную сеть. Остановилось движение трамваев сразу по восьми маршрутам - № № 4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22.

Сообщается, что из-за непогоды в столице Кубани приведена в готовность спецтехника. По городу дежурят 12 вакуумных машин.

Кроме того, в результате падения еще одного дерева на пересечении улиц Сормовской и Первомайской временно приостановлено движение трамваев №№ 4 и 10 в "спальный" Комсомольский микрорайон.

- Специалисты выяснили, что там контактная сеть не повреждена. Упавшее дерево вскоре уберут, движение будет восстановлено, - пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Кстати

Штормовое предупреждение в Краснодаре, по данным властей муниципалитета, действует до конца суток 3 июня, а также в течение 4 июня, Ожидается сильный дождь, ливень с грозой и градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций мэрия советует обращаться в ЕДДС по телефону 8 (861) 214-33-36 и 112.