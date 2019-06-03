Новости

Зеленский внес законопроект об ответственности за незаконное обогащение 20:25
Арестована мать-кукушка, бросившая двойняшек в хостеле 20:24
Упавшее во время бури дерево остановило трамваи в Краснодаре 20:21
"Почта России" сделала доступной оплату посылок в мобильном приложении 20:16
Церковь поддержала идею называть самолеты именами святых 20:11
В России запущен первый сервис подписки на автомобили 19:57
Росавиация дала рекомендации по бесперебойным авиаперевозкам летом 19:50
Белорусский стенд вызвал огромный интерес у посетителей фестиваля "Красная площадь" 19:30
Утвержден список базовых школ РАН 19:20
Национальный аэропорт Минск признан лучшим среди стран СНГ 19:12
Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ 19:12
Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ в мае 19:11
Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области 19:06
Футболист Газинский получил травму в игре сборной России с "Чертаново" 19:05
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей 18:44
Toyota назвала российские цены на новую Supra 18:43
Сборная России по футболу разгромила "Чертаново" в контрольном матче 18:41
В гараже у симферопольца нашли склад оружия и 1500 патронов 18:40
В Астрахани приставы арестовали теплоход 18:39
Пресс-секретарь Зеленского назвала снос бюста Жукова результатом политики 18:31
Виктор Адамов назначен президентом ПАО "Галс-Девелопмент" 18:23
Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом 18:19
В Калининграде нашли покрасивших фонтан шутников 18:16
Роскачество предупредило о возможных проблемах при установке iOS 13 18:12
Пушков прокомментировал бегство Яценюка из Украины 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
03.06.2019 20:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Упавшее во время бури дерево остановило трамваи в Краснодаре

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Сегодня во второй половине дня над столицей Кубани пронеслась настоящая буря, сопровождаемая мощным дождем и градом. Шквалистый ветер и ливень, как сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара, стали причиной падения шести деревьев в нескольких районах.

Одно из них рухнуло на контактные провода на пересечении улиц Железнодорожной и Дмитриевской Дамбы, На данный момент парализовано движение трамваев в самом центре города. На месте происшествия работают бригады ремонтников.

В библиотеку МГУ попала молния

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), на участке этих двух улиц "предстоят значительные  работы": около 17.40 упавшее большое дерево повредило несколько автомобилей и порвало контактную сеть. Остановилось движение трамваев сразу по восьми маршрутам - № № 4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22.

Сообщается, что из-за непогоды в столице Кубани приведена в готовность спецтехника. По городу дежурят 12 вакуумных машин.

Кроме того, в результате падения еще одного дерева на пересечении улиц Сормовской и Первомайской временно приостановлено движение трамваев №№ 4 и 10 в "спальный" Комсомольский микрорайон.

- Специалисты выяснили, что там контактная сеть не повреждена. Упавшее дерево вскоре уберут, движение будет восстановлено, - пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Кстати

Штормовое предупреждение в Краснодаре, по данным властей муниципалитета, действует до конца суток 3 июня, а также в течение 4 июня, Ожидается сильный дождь, ливень с грозой и градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций мэрия советует обращаться в ЕДДС по телефону 8 (861) 214-33-36 и 112.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о необходимости защиты Рунета
Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ
Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ в мае
В Швеции суд не удовлетворил запрос о заочном аресте Ассанжа
Роскачество предупредило о возможных проблемах при установке iOS 13