Клоун Валерий Серебряков умер в Ялте

Сегодня ночью в Ялте в возрасте 79 лет скончался заслуженный артист РСФСР, знаменитый клоун Валерий Серебряков. Об этом сообщили на официальном сайте Росгосцирка.

- Руководство, администрация и общественные организации Российской государственной цирковой компании выражают глубокие соболезнования родным и близким Валерия Алексеевича в связи с его кончиной. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Серебряков страдал от болезни Альцгеймера, а недавно сломал шейку бедра. Артист всего несколько дней не дожил до 80-летия.

Валерий Серебряков родился 8 июня 1939 года в Горьком. В 1952 году в паре с отцом впервые вышел на манеж в номере вольтижной акробатики, а с 1961 года исполнял "Комический эквилибр". В пантомиме "Пароход идёт "Анюта" создал образ робкого кочегара, в театрализованном представлении "Цирк на воде" - застенчивого юнги. В 1972-1983 работал в паре с клоуном Станиславом Щукиным. В 1979 году удостоен звания "Заслуженный артист РСФСР".