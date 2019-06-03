На границе Крыма задержали украинца с поддельным паспортом

На автомобильном пункте пропуска "Армянск" задержали украинца, который пытался попасть на полуостров по поддельному паспорту. Об этом сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

- 41-летний гражданин Украины намеревался обманом проникнуть в Крым по документу, выданному на чужую фамилию, - рассказали в ведомстве.

Проверив данные мужчины, пограничники выяснили, что тот намеренно скрыл настоящую фамилию, поскольку ранее получил запрет на въезд в Россию за систематическое совершение административных правонарушений.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по факту пересечения госграницы РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд в страну которым не разрешен. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.