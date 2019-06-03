В Астрахани приставы арестовали теплоход

В Астрахани судебные приставы наложили арест на грузовой теплоход типа "Невский". Прежний хозяин судна - 50-летний бизнесмен, осужденный по статье 159 УК РФ "Мошенничество", должен вернуть государству около 29 миллионов рублей.

"Судебный пристав по программе IMO водного транспорта, в онлайн режиме, установил место нахождения теплохода - Центральный грузовой порт. Он незамедлительно наложил арест на судно", - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Судно, водоизмещением 2000 тонн, находится в хорошем состоянии. Предварительная стоимость теплохода составляет 28 миллионов рублей.

Если долг не будет погашен в течение десяти дней, то будет организована процедура оценки судна и последующая реализация его на аукционе.