В гараже у симферопольца нашли склад оружия и 1500 патронов

Фото: УФСБ России по Республике Крым и Севастополю

У жителя Симферополя в гараже частного дома обнаружен целый арсенал оружия и патронов, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

- В гараже, принадлежащем хозяину дома, оперативники нашли более 1,5 тысячи патронов различного калибра, револьвер системы "Наган", составные части пистолета-пулемета Шпагина (ППШ), две гранаты РГД, три гранаты Ф-1 и запалы к ним, две противопехотные мины, - рассказали в ведомстве.

Склад боеприпасов был найден при проверке оперативной информации. Оружие было изъято и направлено на исследование, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Специалисты также устанавливают канал, по которому оружие поступило в незаконный оборот.