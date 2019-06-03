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03.06.2019 18:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В гараже у симферопольца нашли склад оружия и 1500 патронов

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)
Фото: УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Фото: УФСБ России по Республике Крым и Севастополю
Фото: УФСБ России по Республике Крым и Севастополю

У жителя Симферополя в гараже частного дома обнаружен целый арсенал оружия и патронов, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

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- В гараже, принадлежащем хозяину дома, оперативники нашли более 1,5 тысячи патронов различного калибра, револьвер системы "Наган", составные части пистолета-пулемета Шпагина (ППШ), две гранаты РГД, три гранаты Ф-1 и запалы к ним, две противопехотные мины, - рассказали в ведомстве.

Склад боеприпасов был найден при проверке оперативной информации. Оружие было изъято и направлено на исследование, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Специалисты также устанавливают канал, по которому оружие поступило в незаконный оборот.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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