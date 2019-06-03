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03.06.2019 09:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Главного дорожника Челябинска уволили после критики врио губернатора

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Глава Челябинска Владимир Елистратов уволил начальника городского управления дорожного хозяйства Александра Шабалина. Решение принято после критики чиновника со стороны врио губернатора Алексея Текслера, высказавшего недовольство дорогами мегаполиса, сообщили в понедельник в городской администрации.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
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- Действительно, Александр Шабалин больше не работает в администрации, - сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. - Должность главы управления дорожного хозяйства с сегодняшнего дня временно исполняет его заместитель Ирина Степанова.

24 мая после осмотра объектов дорожного строительства в Челябинске врио главы региона Алексей Текслер сообщил в своем Instagram: "Сегодня стало ясно, что городской администрации Челябинска придется сменить начальника дорожного хозяйства. Нужно организовать работу в соответствии с новыми требования и ожиданиями граждан". И дал соответствующее поручение градоначальнику.

Текслера не устроило состояние дорог и проблемы с контрактами по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Челябинске, которые из-за нарушений трижды отменялись по требованию УФАС региона.

Александр Шабалин руководил челябинскими дорожниками с 2008 года. Не исключено, что в мэрии предложат ему другую работу.

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