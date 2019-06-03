На Ямале перевернулась лодка, погибли два человека

На реке Обь в районе устья протока Нангос спасатели продолжают поиски одного из пассажиров лодки, которая перевернулась первого июня.

Как сообщил департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямала, ЧП случилось в 18 километрах от поселка Аксарка.

В лодке были четыре человека, все они оказались в ледяной воде. Одному мужчине удалось спастись - его доставили в поселок. Тела его двоих товарищей на данный момент найдены и переданы полицейским. Поиски четвертого пассажира продолжают специалисты Ямалспаса.

"Среди основных причин гибели людей при эксплуатации маломерных судов - нарушение правил плавания (удаление от берега, несоответствие грузоподъемности судов), а также отсутствие спасательных жилетов", - констатировал первый замначальника регионального главка МЧС Дмитрий Александров.