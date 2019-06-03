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03.06.2019 11:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ямале перевернулась лодка, погибли два человека

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Фото: Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО
Фото: Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО

На реке Обь в районе устья протока Нангос спасатели продолжают поиски одного из пассажиров лодки, которая перевернулась первого июня.

Как сообщил департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямала, ЧП случилось в 18 километрах от поселка Аксарка.

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В лодке были четыре человека, все они оказались в ледяной воде. Одному мужчине удалось спастись - его доставили в поселок. Тела его двоих товарищей на данный момент найдены и переданы полицейским. Поиски четвертого пассажира продолжают специалисты Ямалспаса.

"Среди основных причин гибели людей при эксплуатации маломерных судов - нарушение правил плавания (удаление от берега, несоответствие грузоподъемности судов), а также отсутствие спасательных жилетов", - констатировал первый замначальника регионального главка МЧС Дмитрий Александров.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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