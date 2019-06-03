На Южном Урале готовы к введению квот на дым

В Челябинске и Магнитогорске прошли публичные обсуждения инициатив, которые позволят во исполнение майских указов президента снизить уровень загрязнения атмосферы на 22 процента к концу 2024 года.

Стоит отметить, что именно южноуральцы стали инициаторами законопроекта о квотировании выбросов, впоследствии доработанного в Минприроды России и в мае одобренного правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Ожидается, что до 1 июля его примет Госдума. А пока в регионе решили посмотреть, насколько продвинулись вперед в реализации экологических инициатив крупные промышленные центры. Сводные расчеты загрязнения атмосферы в регионе начали еще в 2015 году. Под контроль поставили не только страдающий от смога Челябинск, но и такие же неблагополучные Магнитогорск, Златоуст, Карабаш и Сатку.

В 2016 году Всероссийским НИИ охраны окружающей среды была сформирована база данных крупнейших источников выбросов каждого из этих городов. К примеру, в Челябинске речь идет о 223 предприятиях-загрязнителях. В Магнитогорске - всего о 38. В Златоусте под контроль взяты только три предприятия, в Сатке - два, в Карабаше - один градообразующий комбинат.

Для Челябинска и Магнитогорска, которые наряду с еще 10 российскими городами стали пилотными участниками программы, уже определен перечень из 32 загрязняющих веществ, выбросы которых требуется снижать предприятиям. Сделаны расчеты и предварительная оценка квот, которая станет основой для нормирования источников выбросов, когда закон вступит в силу. Естественно, эти расчеты прежде всего доведены до самих предприятий, многие из которых уже прикинули, как им вписаться в нужные показатели.

Теперь готовится заключение четырехсторонних соглашений между минприроды, Росприроднадзором, правительством региона и промышленниками. По данным минэкологии региона, в комплексные планы по снижению выбросов сегодня вошли природоохранные мероприятия девяти крупных предприятий Челябинска и четырех - Магнитогорска. И все-таки выбросы промышленных предприятий не единственная беда и следствие ставшего "притчей во языцех" челябинского смога. Существенную лепту вносят транспорт и так называемые техногенные факторы - непрекращающиеся пожары в Коркинском разрезе и на расположенной прямо в черте Челябинска свалке.

Свалку удалось закрыть в сентябре прошлого года. Однако ядовитое пятно на теле города за почти семь десятилетий существования разрослось до 90 гектаров, накопило 17,5 миллионов кубометров отходов и дает до 30 процентов суммарного выброса в атмосферу. По расчетам ее ликвидаторов - специалистов ФГУП "РосРАО", после проведения газоочистки загрязненной территории выбросы метана на свалке снизятся на 99 процентов: с 28 тысяч тонн до 1,5 тонны в год. Всего же предстоит избавиться от 40 миллионов кубов свалочных газов в год.

С вредным воздействием транспорта в сжатые сроки справиться, конечно, не удастся. По словам министра экономического развития региона Сергея Смольникова, для этого потребуется целый комплекс мероприятий по модернизации всей инфраструктуры. В частности министерством прорабатывается возможность приобретения новых трамвайных вагонов и автобусов на природном газе, рассматривается вариант дальнейшего интегрирования в транспортную систему недостроенного с 80-х годов прошлого века челябинского метро.

В Магнитогорске проблема решается поступательно. Город приобрел 20 новых трамваев, и в этом году намерен купить еще 25. Помимо этого, ставка, по словам главы города Сергея Бердникова, сделана на озеленение парков, скверов и дворов. А еще на вынос за городскую черту аглофабрики градообразующего предприятия. Новая фабрика уже построена и в ближайшее время функционирующую в городской черте просто закроют.

Понятно, что делаются только первые, пробные шаги. Главное, чтобы они делались в верном направлении. Именно поэтому и инициированы общественные обсуждения. Они необходимы для принятия коллегиальных решений с учетом мнения всех заинтересованных сторон, отметили в правительстве региона.

Прямая речь

Сергей Лихачев, исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области:

- Челябинская область вошла в число пилотных регионов федерального проекта "Чистый воздух" и является автором закона об охране атмосферного воздуха, который уже поступил в Госдуму. Так сложилось, что у нас сосредоточены крупнейшие металлургические предприятия страны. Мы вплотную работаем с ними, проводим стратегические сессии и "круглые столы". И если вначале бизнес весьма скептически относился к тому, что нужно работать в природоохранном направлении, то сейчас это понимание есть. В ближайшее время будут подписаны соглашения с предприятиями-загрязнителями, и я уверен, что контрольные показатели к 2024 году будут выполнены.