Жительница Туринска доказала в суде, что имеет право на компенсацию стоимости несостоявшегося отпуска. От поездки она была вынуждена отказаться прямо в аэропорту Екатеринбурга: сотрудники паспортного контроля не выпустили из страны ее 8-летнего сына, потому что в загранпаспорте женщины, где вписан ребенок, не было печати. Неприятная история произошла с жительницей Свердловской области Мариной в августе прошлого года.

- Я была в панике, не понимала, что делать, - рассказала "РГ" Марина. - На часах 5 утра, сотрудники паспортного контроля говорили, что я могу лететь в Турцию, но без сына. Неужели я должна была оставить его одного в аэропорту? Нас никто не провожал, телефонов родных бывшего мужа, которые живут в Екатеринбурге, у меня нет, да и вообще мы планировали именно совместный отдых - со Степаном, моей подругой и ее дочерью. Я даже расплакалась - сын успокаивал, просил не переживать. В итоге подруга с ребенком улетели, а мы отправились домой, в Туринск.

Марина решила добиться справедливости: наняла адвоката и обратилась в суд с требованием возместить ей расходы на несостоявшийся тур и билеты из Туринска до Екатеринбурга - 59 839 рублей, а также 10 тысяч рублей морального вреда. Ответчиками выступали МВД России, ГУ МВД России по Свердловской области, а также отдел МВД России по Туринскому району - ведомства, которые допустили ошибку при оформлении загранпаспорта. Дело рассматривалось в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга - по месту регистрации одного из ответчиков.

Напомним, печать на странице паспорта одного из взрослых, где вписан ребенок (когда у несовершеннолетнего нет своего загранпаспорта, его можно вписать в родительский), должна захватывать фотографию. Ставят ее при оформлении документа. На странице загранпаспорта Марины, где был вписан ее сын, печать вообще отсутствовала.

Сотрудники паспортного контроля не выпустили из страны 8-летнего мальчика, потому что в загранпаспорте мамы не хватало нужной печати

По словам адвоката Константина Швалева, одним из аргументов ответчика было то, что женщина сразу должна была убедиться, что ее паспорт оформили правильно.

В суде пояснили: гражданин обязан проверять правильность оформления документа, что не исключает ответственности МВД. Сотрудники силового ведомства должны были убедиться, что загранпаспорт соответствует всем требованиям.

В результате суд встал на сторону истицы и удовлетворил ее требования, снизив компенсацию морального вреда до 5 тысяч. МВД подало апелляцию в областной суд, однако судья оставил решение коллег из первой инстанции в силе, пояснив: несмотря на то, что женщине никто выезд из страны не ограничивал и от отпуска истица отказалась сама, она имеет право на компенсацию ущерба. "Женщина не могла оставить 8-летнего ребенка в незнакомом городе - это неправильно с точки зрения моральных норм и принципов родительской заботы о детях", - считает адвокат.

Жительница Туринска запомнит этот случай надолго и теперь будет внимательнее следить за документами.

- Месяц назад я отдала загранпаспорт на доработку. Печать поставили, однако фотография сына приклеена плохо, - переживает Марина. - Мне сказали, что все в порядке, но я обязательно еще раз схожу в МВД, чтобы убедиться в этом окончательно. В июле мы снова собираемся в отпуск, и, надеюсь, больше проблем не будет.