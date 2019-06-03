- Я была в панике, не понимала, что делать, - рассказала "РГ" Марина. - На часах 5 утра, сотрудники паспортного контроля говорили, что я могу лететь в Турцию, но без сына. Неужели я должна была оставить его одного в аэропорту? Нас никто не провожал, телефонов родных бывшего мужа, которые живут в Екатеринбурге, у меня нет, да и вообще мы планировали именно совместный отдых - со Степаном, моей подругой и ее дочерью. Я даже расплакалась - сын успокаивал, просил не переживать. В итоге подруга с ребенком улетели, а мы отправились домой, в Туринск.
Марина решила добиться справедливости: наняла адвоката и обратилась в суд с требованием возместить ей расходы на несостоявшийся тур и билеты из Туринска до Екатеринбурга - 59 839 рублей, а также 10 тысяч рублей морального вреда. Ответчиками выступали МВД России, ГУ МВД России по Свердловской области, а также отдел МВД России по Туринскому району - ведомства, которые допустили ошибку при оформлении загранпаспорта. Дело рассматривалось в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга - по месту регистрации одного из ответчиков.
Напомним, печать на странице паспорта одного из взрослых, где вписан ребенок (когда у несовершеннолетнего нет своего загранпаспорта, его можно вписать в родительский), должна захватывать фотографию. Ставят ее при оформлении документа. На странице загранпаспорта Марины, где был вписан ее сын, печать вообще отсутствовала.
По словам адвоката Константина Швалева, одним из аргументов ответчика было то, что женщина сразу должна была убедиться, что ее паспорт оформили правильно.
В суде пояснили: гражданин обязан проверять правильность оформления документа, что не исключает ответственности МВД. Сотрудники силового ведомства должны были убедиться, что загранпаспорт соответствует всем требованиям.
В результате суд встал на сторону истицы и удовлетворил ее требования, снизив компенсацию морального вреда до 5 тысяч. МВД подало апелляцию в областной суд, однако судья оставил решение коллег из первой инстанции в силе, пояснив: несмотря на то, что женщине никто выезд из страны не ограничивал и от отпуска истица отказалась сама, она имеет право на компенсацию ущерба. "Женщина не могла оставить 8-летнего ребенка в незнакомом городе - это неправильно с точки зрения моральных норм и принципов родительской заботы о детях", - считает адвокат.
Жительница Туринска запомнит этот случай надолго и теперь будет внимательнее следить за документами.
- Месяц назад я отдала загранпаспорт на доработку. Печать поставили, однако фотография сына приклеена плохо, - переживает Марина. - Мне сказали, что все в порядке, но я обязательно еще раз схожу в МВД, чтобы убедиться в этом окончательно. В июле мы снова собираемся в отпуск, и, надеюсь, больше проблем не будет.