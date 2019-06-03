Тела двух полицейских найдены в Ноябрьске

В Ноябрьске в понедельник были обнаружены тела двух полицейских. Для расследования происшествия на Ямал направлена группа сотрудников центрального аппарата МВД России.

Как рассказала официальный представитель главка Ирина Волк, специалисты из главного управления собственной безопасности и управления по обеспечению охраны общественного порядка изучат обстоятельства смерти участковых. Правовая оценка будет дана руководителям, отвечающим за морально-психологическую подготовку в подразделении. По результатам расследования будут выявлены причины трагедии. Виновных привлекут к ответственности.

Ямальские СМИ ранее сообщали, что тело одного из участковых нашли в машине, второго - в опорном пункте.