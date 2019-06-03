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03.06.2019 14:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тела двух полицейских найдены в Ноябрьске

Текст: Мария Гафурова

В Ноябрьске в понедельник были обнаружены тела двух полицейских. Для расследования происшествия на Ямал направлена группа сотрудников центрального аппарата МВД России.

Фото: vk.com
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Как рассказала официальный представитель главка Ирина Волк, специалисты из главного управления собственной безопасности и управления по обеспечению охраны общественного порядка изучат обстоятельства смерти участковых. Правовая оценка будет дана руководителям, отвечающим за морально-психологическую подготовку в подразделении. По результатам расследования будут выявлены причины трагедии. Виновных привлекут к ответственности.

Ямальские СМИ ранее сообщали, что тело одного из участковых нашли в машине, второго - в опорном пункте.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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