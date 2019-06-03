Тюменских школьников научат снимать кино

Сегодня в Тюмени начала работать летняя киношкола. Бесплатно обучиться у известных мастеров смогут почти 90 школьников. Ребят ждут мастер-классы от десяти экспертов - кинематографистов и мультипликаторов.

В частности, с воспитанниками школы будут заниматься оператор, сценарист, автор короткометражных фильмов, лауреат кинофестивалей Вадим Гусев, сценарист и режиссер игрового кино Гузель Ильясова, кинодраматург, документалист, оператор с опытом сценарной и режиссерской работы на телеканалах "Первый", "Россия - Культура" Екатерина Тютина, режиссер монтажа, педагог по актерскому мастерству, выпускница высших курсов сценаристов и режиссеров Александра Селезнева, режиссеры анимации и компьютерной графики, выпускники ВГИК, авторы анимационных фильмов Егор Горностаев, Екатерина Кудоярова, Иван Шпулькников, Алина Исрафилова.

С их помощью подростки, пожелавшие попробовать себя в игровом кино, сами придумают идею, разработают сценарии, после чего снимут и смонтируют фильмы. Школьники, выбравшие анимационное направление, познакомятся с разными техниками анимации - графической, пластилиновой, песочной и создадут мультфильмы.

При этом созданные за двухнедельную смену фильмы смогут посмотреть не только сами ребята. Первыми зрителями также станут их родители. Премьерный показ снятых юными кинорежиссерами и актерами картин запланирован на 14 июня. Он состоится в гимназии №21, где будут работать школа.

Поддержанный городской властью кинообразовательный проект, как полагают организаторы, обязательно будет иметь отдачу. Директор кинофестиваля "Ноль Плюс", продюсер, член Общественной палаты Тюменской области, сопредседатель Евразийской Ассоциации кинофестивалей Николай Данн уверен: развитые творческие задатки и креативность в будущем помогут участникам школы даже если они не выберут кинематографию делом своей жизни. Эти качества пригодятся в любой профессии.