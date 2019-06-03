В Челябинске разработали систему поиска свободных мест для парковки

Решение вечной проблемы жителей городов, куда поставить свою машину, кажется, нашли в Челябинске. Ученые высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ создали прикладную IT- систему, показывающую свободные места на парковках.

"Ядро "Умной парковки" в вузе разрабатывают несколько месяцев. Оно уже опробовано на одной из парковок и показало хорошие результаты: система обрабатывает видеопоток и показывает, где есть свободные места", - рассказал агентству ТАСС один из разработчиков, кандидат физико-математических наук Валентин Голодов.

По его словам, в рамках одного города такую систему можно внедрить за год. Правда, есть один нюанс: все парковки должно быть оснащены видеокамерами.

В перспективе система будет собирать и анализировать данные о загруженности стоянок. Это поможет городским властям скорректировать городскую среду, сделать ее более комфортной, создать парковки там, где они нужны.

Разработчики пообещали до конца года подготовить полноценное предложение для презентации потенциальным инвесторам.