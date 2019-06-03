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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге водитель BMW сбил подростка на тротуаре и скрылся

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге ищут водителя черного BMW, который сбил на тротуаре подростка и уехал.

ДТП случилось в день защиты детей - первого июня - в полдевятого вечера на улице Академической. Неизвестный водитель двигался по территории двора, при выезде на улицу он сбил мальчика на электрическом самокате и скрылся.

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"13-летний подросток ехал по тротуару, со стороны улицы Мира в сторону Комсомольской справа налево по ходу движения автомобиля, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - У пострадавшего диагностировано сотрясение, ушиб и ссадины".

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев происшествия: "02", 8-912-281-58-47, 8-912-263-30-03. Конфиденциальность гарантируется.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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