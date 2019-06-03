В Югре сразились в дебатах претенденты на пост главного по культуре

Завершился один из самых эмоциональных и волнительных этапов в выборах директора департамента культуры Югры. Подведены итоги зрительского голосования по результатам теледебатов между кандидатами на этот пост.

Отметим, в Югре уже на протяжении более пяти лет руководителей департаментов социального блока выбирают практически всенародным голосованием. Кандидаты проходят многоступенчатое сито отбора и на каждом из этапов набирают определенное число баллов. В процессе выборов активно участвуют профессиональное, экспертное сообщество, жители региона. Такой демократический принцип позволяет главе региона формировать команду управленцев Югры из настоящих профессионалов, людей ищущих, неравнодушных. Кроме того, вовремя обновлять управленческий аппарат с учетом запросов общества и ответов на вызовы времени. Окончательное слово в выборах все-таки за главой Югры. Но сам процесс демократического состязания, в котором претенденты имеют возможность проявить себя, раскрыть свои лучшие профессиональные и личностные качества, позволяет руководителю региона сделать правильный выбор.

Сегодня на пост главы департамента культуры Югры претендуют 13 человек. На теледебаты пришли 12. Отметим, этому этапу предшествовала еще и специальная конференция, на которой кандидатов оценивали члены профессионального сообщества.

А вот в ходе теледебатов потенциал конкурсантов могли оценить все югорчане. Многие жители признаются, что буквально не отходили от телевизора. В течение полутора часов участники представляли свое видение развития культуры Югры.

Все участники - настоящие профессионалы, поэтому пустых, наполненных общими словами программ не было.

Вот, к примеру, лишь часть инициатив Романа Завьялова, начальника управления культуры администрации Приуральского района Ямала, набравшего, к слову, большинство зрительских голосов. Он предлагает рассказывать об историческом наследии с помощью современных технологий и электронных гидов.

- Далеко не все музеи в округе имеют шедевры первого уровня. Их судьба зависит только от собственной инициативы, от умения находить или создавать собственные "козыри", - говорит Роман Завьялов.

Он и библиотеки предлагает развивать как новые центры информационной культуры, во взаимодействии с образовательными организациями.

Одно из многочисленных предложений программы Дмитрия Куликова, начальника отдела молодежной политики департамента образования Югры, - модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры, проведя в них реконструкцию и капитальный ремонт.

С большой, обстоятельной программой выступила директор Центра "Открытый регион" из Югры Оксана Макеева.

По ее мнению, сегодня необходимо выравнивание диспропорций в уровнях обеспеченности объектами культуры, финансирования и условиях доступности культурных благ для широких слоев населения. Нужно создание и реконструкция культурно образовательных и музейных комплексов, концертных залов, театральных, музыкальных, хореографических и других творческих школ, выставочных пространств.

Затем кандидаты выполнили задание по выбору. Они могли, например, ответить на вопросы из перечня тех, что задавали на "прямой линии" главе Югры Наталье Комаровой, или на вопросы, которые были заданы им в соцсетях, или поступившие от оппонентов. Кроме того, им были представлены видеовопросы от представителей культурной сферы, успешных творческих югорчан.

Открытое зрительское голосование длилось ровно сутки - с 16.00 1 июня до 16.00 2 июня. Звонки принимались системой федеральной многоканальной телефонной линии, исключающей возможности многократного голосования. По его итогам было принято и обработано 6705 звонков.

Сейчас кандидатов ждет собеседование с членами комиссии по вопросам государственной гражданской и муниципальной службы, резерва управленческих кадров при губернаторе Югры. Результаты всех этапов отбора будут переданы главе региона Наталье Комаровой.