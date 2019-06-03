Тюменские лингвисты обнаружили в русском языке новый союз

Русисты Тюменского госуниверситета нашли новый союз - "в смысле". По словам доцента кафедры русского языка Натальи Кузнецовой, в современной речи эта единица часто употребляется в функции союза, как синоним "то есть", причем уже не только в разговоре.

Несмотря на то, что традиционно язык не терпит избыточности, служебная единица "в смысле" стала выполнять функцию союза. Причину этого ученые видят в этимологической связи союза с существительным "смысл". "Так говорящий дает понять, что далее последует интерпретация, пояснение ранее сказанного, либо, если мы имеем дело с репликой-переспросом, побуждает собеседника к такому объяснению", - говорят в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Как рассказала Наталья Кузнецова, первые примеры использования этой единицы в функции союза относятся к середине ХХ века, а всплеск приходится на последние 30 лет. В самых ранних примерах, "в смысле" относится к отдельным словам и говорит о разъяснении их значений через синонимы.

По словам ученых, в союзе "то есть" мир предстает как завершенный, нуждающийся только в объяснении и констатации, тогда как союз "в смысле" подразумевает динамику. "Ситуация творится и интерпретируется здесь и сейчас, причем отражается не только процесс порождения смысла, но и процесс познания мира, установления связи между разными аспектами одной ситуации, слова, выражения", - пояснили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.