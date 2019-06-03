В Тюмени вуз снизил стипендии из-за большого количества отличников

Новости

Выбор между зимним и летним временем поставил страны ЕС в тупик 17:20
Латвия намерена развивать экономические отношения с Россией 17:15
Наскальные рисунки в Турции оказались изображением катастрофы 17:12
Развенчан популярный миф о майя 17:11
В Петербурге вновь открылось кафе, где бесплатно кормят пенсионеров 17:10
В центре Петербурга поселился тюлененок 16:52
В Ижевске СК проверит информацию о привязанном к кровати пациенте 16:49
Заведется ли машина после мойки салона внутри под давлением 16:41
Путин откроет памятник героям сопротивления в концлагерях 16:25
Умер последний участник Керченско-феодосийского десанта 16:20
На Ямале завели дело об убийстве участковых и жены одного из них 16:15
ВЦИОМ: Молодежь мечтает о космосе больше, чем "поколение Гагарина" 16:03
В Дагестане четыре человека пострадали от взрыва газа 16:00
Обнаружены подлинные артефакты графа Дракулы 16:00
Володин заверил сербских депутатов в поддержке со стороны России 15:51
Зеленский назначил пресс-секретаря 15:50
В Беларуси разработают гоночный электромобиль 15:50
На Красной площади объявлена эвакуация 15:38
Володин раскритиковал позицию ЕС и США по Косово 15:35
В Москве увековечат память о чемпионате мира по футболу 2018 года 15:28
В Петербурге ушел из жизни известный скульптор Владимир Горевой 15:18
Во Франции найден богатый клад с запрещенными 500 лет назад монетами 15:15
На ПМЭФ-2019 обсудят роль женщин в экономике 15:05
Россия объявила набор космонавтов для полета на Луну 15:03
Знаменитого мамонтенка Любу привезут в Екатеринбург 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
03.06.2019 16:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюмени вуз снизил стипендии из-за большого количества отличников

Текст: Мария Гафурова
Студенты одного из тюменских вузов пожаловались на снижение стипендии. Уменьшение суммы ежемесячных выплат связано с увеличившимся количеством отличников.

О снижении стипендии в Государственном аграрном университете Северного Зауралья тюменским СМИ сообщили недовольные студенты. По их словам, ежемесячная выплата отличникам снизилась с 3800 рублей до 2700.

Как сообщил "РГ" начальник управления по информационной политике ГАУ Северного Зауралья Андрей Михайлов, стипендии действительно снизились - примерно на 30 процентов. Однако связано это не с большим количеством первокурсников (как предполагали студенты), а с увеличившимся числом отличников: в этом году их на 351 больше, чем в прошлом.

Фото: iStock
Почему получать повышенную стипендию могут не более 10% студентов

По словам Андрея Михайлова, перерасчет стипендий происходит раз в год. Ученый совет университета устанавливает стипендиальный фонд в пределах средств, выделенных вузу из федерального бюджета. Размер этого фонда зависит от количества учащихся. Средства распределяются пропорционально между всеми студентами. Размер стипендии напрямую зависит от числа учащихся.

Так, в следующем году студенты, обучающиеся на "отлично", будут получать примерно 4000 рублей - вместо 7000, которые им выплачивались в прошлом году. Тех учащихся, которые получали повышенную государственную стипендию, будут ожидать выплаты в размере 9000 рублей вместо 11000.

На сумму стипендии в этом году также повлиял размер субсидии, выделенной университету - на три миллиона меньше, чем вуз получил в 2018 году. По словам пресс-секретаря ГАУ Северного Зауралья, такая ситуация для региона не уникальная. Во многих Тюменских вузах так же произошло снижение стипендии - местами вплоть до задолженности перед студентами.

Общество Образование Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Косачев: Для снижения зарубежного влияния в Сирии нужно побороть терроризм
Huawei купила российскую технологию распознавания лиц
Умер актер Геннадий Матвеев