В Тюмени вуз снизил стипендии из-за большого количества отличников

Студенты одного из тюменских вузов пожаловались на снижение стипендии. Уменьшение суммы ежемесячных выплат связано с увеличившимся количеством отличников.

О снижении стипендии в Государственном аграрном университете Северного Зауралья тюменским СМИ сообщили недовольные студенты. По их словам, ежемесячная выплата отличникам снизилась с 3800 рублей до 2700.

Как сообщил "РГ" начальник управления по информационной политике ГАУ Северного Зауралья Андрей Михайлов, стипендии действительно снизились - примерно на 30 процентов. Однако связано это не с большим количеством первокурсников (как предполагали студенты), а с увеличившимся числом отличников: в этом году их на 351 больше, чем в прошлом.

По словам Андрея Михайлова, перерасчет стипендий происходит раз в год. Ученый совет университета устанавливает стипендиальный фонд в пределах средств, выделенных вузу из федерального бюджета. Размер этого фонда зависит от количества учащихся. Средства распределяются пропорционально между всеми студентами. Размер стипендии напрямую зависит от числа учащихся.

Так, в следующем году студенты, обучающиеся на "отлично", будут получать примерно 4000 рублей - вместо 7000, которые им выплачивались в прошлом году. Тех учащихся, которые получали повышенную государственную стипендию, будут ожидать выплаты в размере 9000 рублей вместо 11000.

На сумму стипендии в этом году также повлиял размер субсидии, выделенной университету - на три миллиона меньше, чем вуз получил в 2018 году. По словам пресс-секретаря ГАУ Северного Зауралья, такая ситуация для региона не уникальная. Во многих Тюменских вузах так же произошло снижение стипендии - местами вплоть до задолженности перед студентами.